‘SNL’, Kamala Harris ha partecipato allo show per fare un discorso di incoraggiamento a se stessa

La vicepresidente Kamala Harris ha fatto una capatina a sorpresa al Saturday Night Live appena tre giorni prima delle elezioni presidenziali, apparendo allo specchio davanti Maya Rudolph, che ha vestito nuovamente i suoi panni, questa volta autofacendosi un discorso di incoraggiamento.

Per la quinta settimana consecutiva Rudolph ha interpretato Harris durante l’apertura dello show. In questa occasione, lei e il marito Doug Emhoff (Andy Samberg) si sono sintonizzati per la prima volta su un raduno di Trump, in cui il candidato repubblicano (James Austin Johnson) era esausto e diceva semplicemente qualunque cosa gli passasse per la mente.

“Dove diavolo sono? Questo posto puzza!”, divagava. “Non voglio essere qui con voi, gente. Dai. Ho finito la benzina. Sono esausto, gente. Puoi vederlo, vero? Le crepe si vedono. Sono esausto. Sto balbettando. Sto facendo cose pazze con il microfono”.

Rudolph ha spento la tv e poi ha salutato uno per uno il compagno di corsa Tim Walz (Jim Gaffigan), il presidente Joe Biden (Dana Carvey) e il Second Gentleman. Poi si è seduta, da sola.

“Vorrei solo poter parlare con qualcuno che è stato nei miei panni, sapete? Una donna nera dell’Asia meridionale in corsa per la presidenza, preferibilmente della zona della Bay”, ha detto, voltandosi verso lo specchio e verso la stessa Harris.

Acclamazioni e applausi hanno reso difficile sentire la frase di Harris: “A chi lo dici, sorella!”

“Sono qui solo per ricordarti: ce la puoi fare. Perché puoi fare qualcosa che il tuo avversario non può fare. Puoi aprire le porte”, ha detto Harris, rimproverando Trump per aver avuto difficoltà mercoledì ad aprire la portiera di un camion della spazzatura per una foto.

Dopo essersi prese per mano, le due hanno recitato a turno parte della promessa di “porre fine al dramala”, e poi si sono alzate per affrontare il pubblico.

“Lascia che ti dica una cosa”, ha detto Rudolph. “Voterò per noi”.

Quando Harris le ha chiesto se per caso fosse registrata in Pennsylvania, Rudolph ha risposto: “Purtroppo no”.

“Ok”, ha replicato Harris, “valeva la pena provare”.

Harris ha fatto parecchia strada sabato. Ha iniziato a Milwaukee, nel Wisconsin, dove ha rimproverato il presidente della Camera repubblicana Mike Johnson per aver detto che il suo partito avrebbe “probabilmente” rivelato il CHIPS and Science Act se avesse avuto i mezzi per farlo dopo le elezioni. Harris ha criticato allo stesso modo la sua recente ammissione secondo cui anche l’Affordable Care Act sarebbe sul ceppo.

Poi le manifestazioni ad Atlanta, Georgia e Charlotte, Carolina del Nord. Harris stava volando verso il Michigan prima di una giornata di campagna programmata domenica, quando l’Air Force Two ha cambiato rotta per New York.

Sebbene i principali candidati dei partiti politici come Trump, Hillary Clinton e Barack Obama siano apparsi su SNL, nessuno lo ha mai fatto così vicino al giorno delle elezioni come Harris.

E per gli ossessionati dagli ascolti di Harris, è molto probabile che l’avversario, ex reality star della televisione, dopo averla vista teletrasportata nelle case di milioni di persone mentre appare in uno spettacolo girato a pochi passi dalla Trump Tower, reagirà negativamente. Dopotutto, in qualità di presidente, ha effettivamente sondato cosa avrebbero potuto fare la Federal Communications Commission e il Dipartimento di Giustizia per impedire che lo sketch show facesse salir su di lui.

Da Rolling Stone US