Ecco chi sarà l’ammazzavampiri della nuova generazione nel reboot di ‘Buffy’

Il reboot di Buffy l’ammazzavampiri su Hulu ha trovato la sua nuova cacciatrice: Ryan Kiera Armstrong. L’attrice è stata è stata scelta per il ruolo principale nell’episodio pilota (annunciato a febbraio) al fianco di Sarah Michelle Gellar.

I dettagli della trama sono ancora segreti, ma alcune fonti avevano precedentemente affermato che si concentrerà su una nuova cacciatrice, con la Gellar che apparirà in un ruolo ricorrente nei panni di Buffy.

“Appena ho visto l’audizione di Ryan, ho capito che c’era solo una ragazza che volevo al mio fianco”, ha detto Gellar. “Avere quel tipo di intelligenza emotiva e talento a un’età così tenera è davvero un dono. Il bonus è che il suo sorriso illumina anche la stanza più buia.”

Gellar ha anche condiviso un video su Instagram in cui comunica ad Armstrong di aver ottenuto il ruolo: “Che ne dici di aiutarmi a salvare il mondo? Sarai la mia prescelta?”, le chiede nella clip che potete vedere qui sotto.

Nora Zuckerman e Lila Zuckerman saranno le autrici, showrunner e produttrici esecutive. Chloé Zhao sarà regista e produttrice esecutiva con la sua casa di produzione Book of Shadows. Tra i produttori esecutivi figura anche Gellar insieme a Gail Berman. La produzione sarà affidata a 20th Television e Searchlight Television.

“Siamo felicissimi di aver trovato la cacciatrice di questa generazione in Ryan Kiera Armstrong, ci ha letteralmente sbalorditi: non abbiamo dubbi che sia la prescelta”, hanno detto le Zuckerman.

Armstrong è apparsa di recente nella serie di Star Wars Skeleton Crew, su Disney+. Tra i suoi altri lavori televisivi figurano Chiamatemi Anna su Netflix, American Horror Story e la prossima serie di FX The Lowdown. Al cinema è stata protagonista del reboot di Firestarter al fianco di Zac Efron e ha anche recitato in film ad alto budget come La guerra di domani e Black Widow della Marvel. Ha debuttato nell’adattamento cinematografico di Attraverso i miei occhi.