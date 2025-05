Kim Kardashian recita ancora

Kim Kardashian non vuole scuse, vuole vendetta. La più celebre del clan Kardashian interpreta un’avvocatessa divorzistache dirige uno studio legale tutto al femminile insieme a Naomi Watts, Niecy Nash-Betts e non solo nel primo trailer del prossimo legal drama di Ryan Murphy, All’s Fair, proprio ora che è iniziato anche il processo per la rapina di cui è stata vittima a Parigi.

Nella clip, uscita martedì, Kardashian e le sue colleghe avvocate aiutano le donne a divorziare dai mariti infedeli, facendo tutto il necessario per ottenere il risultato desiderato. “Sapete chi sono i migliori amici di una donna? Non i diamanti. I suoi avvocati”, dice Judith Light.

Kim interpreta Allura Grant, la titolare dello studio legale. “Forti, brillanti ed emotivamente complesse, affrontano rotture ad alto rischio, segreti scandalosi e alleanze mutevoli, sia in tribunale che all’interno dell’ufficio. In un mondo in cui il denaro conta e l’amore è un campo di battaglia, queste donne non si limitano a giocare, ma cambiano il gioco”, si legge nella sinossi della serie.

All's Fair | Official Teaser | Hulu

Nel super cast ci sono anche Teyana Taylor, Matthew Noszka, Sarah Paulson e Glenn Close.

All’s Fair segna la seconda collaborazione di Kardashian con Murphy, dopo aver interpretato un’addetta stampa spietata in American Horror Story: Delicate.

E mentre sta per impersonare un avvocato di fantasia nella serie, Kardashian ha notoriamente intrapreso la strada per esercitare la professione legale nel mondo reale. In precedenza ha superato l’esame di abilitazione all’esercizio della professione forense in California e ha espresso interesse a sostenere l’esame di abilitazione alla professione forense nella speranza di diventare avvocato. Negli ultimi anni, Kardashian si è anche fatta promotrice della riforma della giustizia penale.

