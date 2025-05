Gérard Depardieu è stato condannato per violenza sessuale

Gérard Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, per violenza sessuale. È stato inoltre dichiarato non eleggibile per due anni ed è stato iscritto nel registro degli autori di reati sessuali francese. Lo ha deciso oggi un tribunale di Parigi, che lo ha ritenuto colpevole di due casi di molestie avvenuti sul set di Les Volets Verts, film del 2021 di Jean Becker.

A sporgere denuncia erano state una scenografa e un’assistente alla regia (entrambe hanno deciso di rimanere anonime). I procedimenti giudiziari sarebbero dovuti iniziare nel 2024, ma problemi di salute dell’imputato avevano costretto a rimandare le udienze, poi iniziate questo marzo. Al momento della lettura della sentenza, Depardieu, oggi settantaseienne, non era presente in aula in quanto impegnato su un altro set, alle Azzorre.

L’attore si era sempre dichiarato innocente, e il suo avvocato ha già dichiarato che faranno ricorso. Il tribunale ha ritenuto credibili le testimonianze dell’accusa: le due donne hanno dichiarato di essere state afferrate con violenza da Depardieu, che le avrebbe poi toccate in maniera inappropriata e rivolto loro commenti di natura sessuale. Il suo tentativo di difesa, ovvero che le avrebbe afferrate alle anche per non scivolare, non è stato ritenuto credibile.

I due mesi di processo sono stati rilevanti dal punto di vista mediatico non solo per il nome di Depardieu, a oggi il maggiore attore francese a essere stato condannato in una causa legata al #MeToo, ma anche perché le udienze hanno sollevato temi rilevanti. Depardieu ha infatti provato a difendersi definendosi “di un’altra epoca”, e la difesa ha tentato di applicare tattiche di vittimizzazione secondaria contro le querelanti, ribaltando di fatto su di loro la colpa di quanto avvenuto.

Depardieu era già stato denunciato nel 2018 dall’attrice Charlotte Arnoud, sempre per violenza sessuale. Da allora più di venti donne lo hanno accusato di molestie, aggressioni e stupri (di queste, sei sono arrivate alla denuncia formale).