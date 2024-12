Angelina Jolie e Brad Pitt hanno raggiunto l’accordo per il divorzio dopo 8 anni

Angelina Jolie e Brad Pitt hanno finalizzato il divorzio il 30 dicembre, secondo gli avvocati di Jolie. L’attrice aveva originariamente chiesto il divorzio nel 2016, citando differenze inconciliabili, ma ci sono voluti più di otto anni per raggiungere un accordo.

“Più di otto anni fa, Angelina ha chiesto il divorzio dal signor Pitt”, ha detto a People l’avvocato della Jolie, James Simon. “Lei e i bambini hanno lasciato tutte le proprietà che avevano condiviso con il signor Pitt e da quel momento si è concentrata sulla ricerca di pace e guarigione per la loro famiglia. Questa è solo una parte di un lungo processo iniziato otto anni fa. Francamente, Angelina è esausta, ma è sollevata che questa parte sia finita”.

Jolie e Pitt hanno firmato una dichiarazione di inadempienza depositata presso la Corte Superiore di Los Angeles, in cui confermavano di aver stipulato un accordo scritto sui loro diritti coniugali e sulle proprietà, compreso quello di rinunciare al diritto a qualsiasi futuro sostegno finanziario coniugale. Il documento non include Château Miraval, la tenuta e azienda vinicola francese condivisa dalla coppia e che è stata all’origine di una causa separata intentata da Pitt contro Jolie nel 2022.

Jolie e Pitt sono stati insieme per 12 anni e sposati per due. L’attrice ha chiesto il divorzio il 19 settembre 2016 dopo un volo privato dall’Europa durante il quale ha affermato che Pitt era violento nei confronti suoi e dei loro figli. Sebbene l’FBI e il Dipartimento dei servizi per l’infanzia e la famiglia della contea di Los Angeles abbiano indagato sulle azioni di Pitt, hanno concluso che non era necessario intraprendere alcuna azione contro di lui.

All’inizio del 2017, la coppia ha rilasciato una dichiarazione congiunta in cui affermava di aver accettato di lavorare insieme per gestire la procedura di divorzio in privato. “Le parti e i loro avvocati hanno firmato accordi per preservare il diritto alla privacy dei loro figli e della famiglia mantenendo riservati tutti i documenti giudiziari e incaricando un giudice privato di prendere tutte le decisioni legali necessarie e di facilitare la rapida risoluzione di eventuali questioni rimanenti”, si legge nella dichiarazione. “Come genitori sono impegnati ad agire come un fronte unito per il ripresa e la riunificazione”.

Negli anni successivi però il divorzio è stato particolarmente controverso, nonostante la coppia si avvalesse di un giudice privato, che almeno ha fatto sì che i dettagli del divorzio siano stati tenuti relativamente nascosti. Associated Press rileva che non ci sono state azioni giudiziarie ufficiali sul caso da quasi un anno. Inoltre non c’è mai stata alcuna indicazione che la soluzione definitiva fosse prossima.

Jolie e Pitt hanno sei figli, quattro dei quali ora sono adulti. I gemelli sedicenni dell’ex coppia, Knox e Vivienne, sono ancora minorenni. A giugno, Shiloh Nouvel Jolie ha presentato con successo una petizione per rimuovere il cognome di Pitt dal suo quando avrebbe compiuto 18 anni.

Nel 2023 Jolie ha detto a Vogue di aver iniziato ad accettare meno ruoli durante il divorzio. Ha aggiunto: “Mi sento un po’ giù in questi giorni. Non mi sento me stessa da un decennio, in un modo di cui non voglio parlare”.

Da Rolling Stone US