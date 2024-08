I film da vedere a settembre 2024

Beetlejuice Beetlejuice

Tim Burton al cinema dal 5 settembre

BEETLEJUICE BEETLEJUICE | Trailer Ufficiale

Il secondo capitolo della pellicola cult del 1988 diretta da Tim Burton (dal sottotitolo altrettanto cult: Spiritello porcello) vede tornare nel cast gli “originali” Michael Keaton, Winona Ryder e Catherine O’Hara. A cui si aggiungono Justin Theroux, Monica Bellucci, Jenna Ortega e Willem Dafoe. A causa di un inaspettato lutto, tre generazioni della famiglia Deetz si riuniscono nella storica casa di Winter River, tuttora infestata dallo spiritello porcello Beetlejuice. E… Film d’apertura di Venezia 81.

Limonov

Kirill Serebrennikov al cinema dal 5 settembre

LIMONOV | Trailer ufficiale italiano

Attivista, rivoluzionario, dandy, delinquente, maggiordomo o senzatetto? Ma anche poeta arrabbiato e bellicoso, agitatore politico e romanziere della sua stessa grandezza. La vita dell’esagerato e stravagante Limonov (Ben Whishaw) è un viaggio tra le affollate strade di Mosca e i grattacieli di New York, dai vicoli di Parigi fino al cuore delle carceri della Siberia durante la seconda metà del XX secolo. Dal libro di Emmanuel Carrère, dirige il russo Kirill Serebrennikov, contestatissimo dal governo di Putin.

Linda e il pollo

Chiara Malta, Sébastien Laudenbach al cinema dal 5 settembre

LINDA E IL POLLO | Trailer ufficiale HD

La piccola Linda viene ingiustamente punita dalla madre, Paulette, che ora farebbe di tutto pur di farsi perdonare dalla figlioletta. Anche preparare il pollo ai peperoni, proprio lei che non è in grado di cucinare. Un “piccolo” film per bambini? No, una delle opere d’animazione più belle e commoventi degli ultimi anni, capace di parlare anche agli adulti di dolore, elaborazione del lutto, crescita e affetti che non invecchiano mai. Chiara Malta è anche la regista della recente serie Antonia.

Speak No Evil – Non parlare con gli sconosciuti

James Watkins al cinema dall’11 settembre

Speak No Evil | Trailer Ufficiale

Una famiglia in vacanza in Italia (Scoot McNairy e Mackenzie Davis) con la figlia fa la conoscenza di una famiglia che li invitata a trascorrere un fine settimana in un’idilliaca casa di campagna con piscina. Il medico Paddy (James McAvoy) e Ciara (Aisling Franciosi) hanno l’aria di essere una coppia perfetta, ma quello che doveva essere un weekend da sogno diventa presto un vero e proprio incubo psicologico. Il regista di Eden Lake e The Woman in Black dirige James McAvoy in uno psycho-thriller ad alta tensione.

Love Lies Bleeding

Rose Glass al cinema dal 12 settembre

Love Lies Bleeding di Rose Glass con Kristen Stewart, Katy O'Brian, Ed Harris | Trailer ITA HD

Lou (Kristen Stewart) si innamora di Jackie (Katy O’Brien), un’ambiziosa bodybuilder che si allena nella palestra che gestisce. Jackie, all’insaputa di Lou, ha appena trovato lavoro presso il poligono di tiro di proprietà del padre di Lou. Le due giovani donne inizieranno a frequentarsi, quando quest’ultima, che intende prendere parte ad una manifestazione di bodybuilding a Las Vegas, riceverà come regalo degli steroidi da Lou. Da qui nascerà una turbolenta storia di sesso, dissidi e violenze familiari. Dirige la talentuosa inglese Rose Glass, segnalatasi con Santa Maud.

Wolfs – Lupi solitari

Jon Watts al cinema dal 19 settembre

Wolfs - Lupi solitari - Dal 19 settembre al cinema - Trailer Ufficiale

Gli ex della banda di Ocean – nonché amici, come è noto, nella vita reale – George Clooney e Brad Pitt tornano insieme per questo buddy action su due “fixer” assoldati per lo stesso lavoro. Saranno costretti, con estrema riluttanza da parte di entrambi, a collaborare per portare a termine la missione. Dirige Jon Watts, già alla regia degli ultimi Spider-Man starring Tom Holland. Nel cast anche la Amy Ryan di Gone Baby Gone e Only Murders in the Building.

The Apprentice

Ali Abbasi al cinema dal 26 settembre

Negli anni Settanta, un giovane Donald Trump (Sebastian Stan) viene preso sotto l’ala protettrice dell’avvocato Roy Cohn (Jeremy Strong), che gli insegnerà segreti e regole che governano lo spietato mondo degli affari, sui quali il futuro Presidente baserà la sua carriera e la sua visione del mondo. Il regista di Border – Creature di confine e Holy Spider va in America e firma un film, visto l’anno elettorale, già ultra discusso. Ma anche per questo molto interessante.

Montessori – La nouvelle femme

Léa Todorov al cinema dal 26 settembre

Maria Montessori (La Nouvelle femme) (Léa Todorov) - Trailer BE

Dopo La Storia, Supersex e L’arte della gioia, prosegue la stagione mirabilis di Jasmine Trinca. Che “usa” il cinema francese per raccontare la storia di un’icona italiana. Siamo nella Parigi di inizio Novecento. Lili d’Alengy, cortigiana di successo, ritrova la figlia disabile che si vergogna di avere. Scappa quindi a Roma, dove c’è un istituto che si dice possa prendere in cura bambini con difficoltà. E lì incontra Maria Montessori (Trinca), che a sua volta ha un figlio “nascosto”…

Never Let Go – A un passo dal male

Alexandre Aja al cinema dal 26 settembre

Never Let Go (2024) Official Trailer – Halle Berry

Dopo che il mondo si è fermato, una madre (Halle Berry) si ritrova segregata in casa con i suoi due figli, perseguitata da un demone del male. La sicurezza di questa famiglia dipende esclusivamente dalla loro casa e da… una corda. Un passo senza quella corda è tutto ciò che serve al demone per impossessarsi di loro. Alla regia lo specialista dell’horror francese ormai trapiantato negli USA Alexandre Aja (Alta tensione, Le colline hanno gli occhi).