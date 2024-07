Venezia 81, annunciato il programma: e sì, al Lido vedremo sia ‘Joker: Folie à Deux’ che ‘Queer’

«Non prometto di essere breve, non ho il dono della sintesi». Perché i film selezionati sono un po’ come i figli, e allora troppo stringati non si può essere. Questo l’esergo del Direttore Artistico Alberto Barbera alla presentazione della selezione ufficiale dell’81esima Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia, che si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 2 settembre 2024.

Ventuno i titoli nel concorso ufficiale, due in meno dell’anno scorso, e tante «durate anomale» anche oltre la selezione delle serie tv. L’avvertimento è dato in anticipo: così, si auspica Barbera, gli spettatori riusciranno a incastrarsi tra le varie proiezioni con un occhio di riguardo al tempo. In una tale annata non poteva mancare uno dei nomi principali del “cinema lento”, Lav Diaz, che infatti ritroviamo nel Fuori Concorso con i 245 minuti di Phantosmia («per lui quasi un cortometraggio» dice Barbera), ispirato al fenomeno di allucinazione olfattoria da cui prende titolo.

Non mancano altre grandi conferme, oltre all’apertura con Beetlejuice Beetlejuice di Tim Burton: c’è naturalmente Joker: Folie à Deux di Todd Phillips, ma anche Maria di Pablo Larraín (sulla vita della Callas, con Angelina Jolie), Queer di Luca Guadagnino, Campo di battaglia di Gianni Amelio e Wolfs – Lupi solitari di Jon Watts. Parecchi i falsi allarmi: Conclave di Edward Berger, Eden di Ron Howard, In the Hand of Dante di Julian Schnabel, Modi di Johnny Depp e Nosferatu di Robert Eggers rimangono esclusi dalla kermesse di quest’anno.

Arrivano invece in concorso The Room Next Door, primo film in inglese di Pedro Almodóvar, The Brutalist di Brady Corbet (girato e proiettato in 70mm, con Adrien Brody e Guy Pearce), Iddu di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza (la cui storia è ispirata alla latitanza di Matteo Messina Denaro, con protagonista Elio Germano), The Order di Justin Kurzel e il secondo lungometraggio di Giulia Steigerwalt: Diva futura, dove vedremo Pietro Castellitto nei panni del “padre” del porno italiano, Riccardo Schicchi. Nel cast anche Barbara Ronchi.

Da tener d’occhio anche Babygirl, thriller erotico nato in casa A24 con la regia di Haline Raijn e interpretato da Nicole Kidman; e dai Fuori Concorso Il tempo che ci vuole di Francesca Comencini (racconto autobiografico del rapporto con il padre, Luigi Comencini), Broken Rage di Takeshi Kitano («arrivato a sorpresa pochissimi giorni prima della chiusura delle selezioni», dice Barbera, e che presenta un «dispositivo narrativo inconsueto»), Baby Invasion di Harmony Korine («si spinge ai limiti estremi dell’audiovisivo») e Cloud di Kiyoshi Kurosawa.

Sempre più ricca la sezione Serie, dove troviamo i capitoli 1-7 di Disclaimer di Alfonso Cuarón, i primi sette episodi di Families Like Ours di Thomas Vinterberg ed M – Il figlio del secolo di Joe Wright, tratta dal primo libro della saga di M del Premio Strega Antonio Scurati.

Qui la selezione completa di Venezia 81:

Concorso

The Room Next Door – Pedro Almodóvar

Campo di battaglia – Gianni Amelio

Les enfants après eux – Ludovic Boukherma e Zoran Boukherma

The Brutalist – Brady Corbet

Jouer avec le feu – Delphine Coulin e Muriel Coulin

Vermiglio – Maura Delpero

Iddu – Fabio Grassadonia e Antonio Piazza

Queer – Luca Guadagnino

Kjaerlighet / Love – Dag Johan Haugerud

April – Dea Kulumbegashvili

The Order – Justin Kurzel

Maria – Pablo Larraín

Trois amies – Emmanuel Mouret

Kill the Jockey – Luis Ortega

Joker: Folie à Deux – Todd Phillips

Babygirl – Haline Reijn

Ainda Estou Aqui / I’m Still Here – Walter Salles

Diva futura – Giulia Louise Steigerwalt

Harvest – Athina Rachel Tsangari

Qing Chun Gui / Youth – Homecoming

Stranger Eyes – Yeo Siew Hua

Fuori concorso – Fiction

Beetlejuice Beetlejuice – Tim Burton

L’orto americano – Pupi Avati

Il tempo che ci vuole – Francesca Comencini

Phantosmia – Lav Diaz

Maldoror – Fabrice du Welz

Broken Rage – Takeshi Kitano

Baby Invasion – Harmony Korine

Cloud – Kurosawa Kiyoshi

Finalement – Claude Lelouch

Wolfs – Lupi solitari – Jon Watts

Se posso permettermi capitolo 2 – Marco Bellocchio

Allégorie Citadine – Alice Rohrwacher e JR

Fuori concorso – Non fiction

Apocalypse in the Tropics – Petra Costa

Bestiari, erbari, lapidari – Massimo D’Anolfi e Marina Parenti

Why War – Amos Gitai

2073 – Asif Kapadia

One to One: John & Yoko – Kevin Macdonald e Sam Rice-Edwards

Separated – Errol Morris

Israel Palestine on Swedish TV 1958-1989 – Göran Hugo Olsson

Russians at War – Anastasia Trofimova

TWST / Things We Said Today – Andrei Ujică

Songs of Slow Burning Earth – Olha Zhurba

Riefenstahl – Andres Veiel

Fuori concorso – Series

Disclaimer (capitoli 1-7) – Alfonso Cuarón

The New Years (ep. 1-10) – Rodrigo Sorogoyen del Amo, Sandra Romero, David Martin de los Santos

Families Like Ours (ep. 1-7) – Thomas Vinterberg

M – Il figlio del secolo (ep. 1-8) – Joe Wright

Fuori concorso – Proiezioni speciali

Leopardi. Il poeta dell’infinito (parte 1 e 2) – Sergio Rubini

Master and Commander: The Far Side of the World – Peter Weir

Beauty Is Not a Sin – Nicolas Winding Refn

Orizzonti – Concorso

Nonostante – Valerio Mastandrea

Quiet Life – Alexandros Avranas

Mon inséparable – Anne-Sophie Bailly

Aïcha – Mehci Barsaoui

Yin’ād ‘alīku / Happy Holidays – Scandar Copti

Famiglia – Francesco Costabile

One of Those Days When Hemme Dies – Murat Fıratoğlu

Familiar Touch – Sarah Friedland

Marco – Jon Garaño e Aitor Arregi

Carissa – Jason Jacobs e Devon Delmar

Wishing on a Star – Péter Kerekes

Mistress Dispeller – Elisabeth Lo

The New Year That Never Came – Bogdan Mureşanu

Pooja, Sir – Deepak Rauniyar

Al klavim veanashim / Of Dogs and Men – Dani Rosenberg

Pavements – Alex Ross Perry

Happyend – Neo Sora

L’attachement – Carine Tardieu

Diciannove – Giovanni Tortorici

Orizzonti – Extra

September 5 – Tim Fehlbaum

Vittoria – Alessandro Cassigoli e Casey Kauffman

Le mohican – Frédéric Farrucci

Seeking Heaven for Mr. Rambo – Khaled Mansour

La storia del Frank e della Nina – Paola Randi

The Witness – Nader Saeivar (collaboratore di Panahi, storia di donne, sceneggiatura)

Afterparty – Vojtěch Strakatý

Edge of Night – Türker Süer

King Ivory – John Swab