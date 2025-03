I film da vedere ad aprile 2025

Un film Minecraft

Jared Hess al cinema dal 3 aprile

Un Film Minecraft | Trailer Ufficiale

Garrett “The Garbage Man” Garrison (Jason Momoa), Henry (Sebastian Eugene Hansen), Natalie (Emma Myers) e Dawn (Danielle Brooks) sono alle prese con i loro problemi quotidiani quando vengono trascinati, attraverso un misterioso portale, nell’Overworld: un bizzarro paese delle meraviglie cubico dove regna l’immaginazione. Per far ritorno a casa, dovranno imparare a padroneggiare questo mondo (e proteggerlo dalla minaccia di Piglins e Zombie), affiancati da un esperto del posto, Steve (Jack Black). Dal videogioco cult.

The Last Showgirl

Gia Coppola al cinema dal 3 aprile

THE LAST SHOWGIRL - TRAILER UFFICIALE | dal 3 aprile al cinema

Lo spettacolo di Las Vegas in cui la showgirl Shelley (Pamela Anderson) danza da trent’anni chiude i battenti, costringendo la donna a riprendere in mano la propria vita. Con l’aiuto della migliore amica Annette (Jamie Lee Curtis), decide di riallacciare i rapporti con la figlia. La definitiva consacrazione d’attrice “seria” per l’ex bagnina di Baywatch, diretta da Gia Coppola (Palo Alto, Nessuno di speciale) in un tipico dramma indie americano. Baciato dai premi e dalla critica.

The Shrouds – Segreti sepolti

David Cronenberg al cinema dal 3 aprile

THE SHROUDS - SEGRETI SEPOLTI | TRAILER UFFICIALE

In un futuro prossimo inquietante e ingannevolmente tranquillo, un imprenditore tecnologico di nome Karsh (Vincent Cassel) sviluppa un software che consente a chi è in lutto di osservare il lento deteriorarsi dei propri cari morti e sepolti sotto terra. Siamo in pieno territorio David Cronenberg, che torna al suo caro body horror per indagare come sempre rimossi e paure collettivi. Nel cast anche Diane Kruger e Guy Pearce.

La vita da grandi

Greta Scarano al cinema dal 3 aprile

LA VITA DA GRANDI di Greta Scarano (2025) - Trailer Ufficiale HD

Irene (Matilda De Angelis) sta costruendo una vita regolare a Roma, quando è costretta a tornare a Rimini, la sua città natale, per prendersi cura di Omar, suo fratello autistico di quarant’anni. Scoprirà che Omar ha idee chiare sul suo futuro: non vuole in nessun modo vivere con lei una volta che i genitori non ci saranno più. Dopo Paola Cortellesi, Micaela Ramazzotti, Margherita Buy e molte altre, anche Greta Scarano fa il passaggio dietro la macchina da presa. E punta sulla sensibilità.

Fabi Silvestri Gazzè – Un passo alla volta

Francesco Cordio al cinema il 7, 8 e 9 aprile

UN PASSO ALLA VOLTA (2025) | Trailer ufficiale del documentario con Fabi, Silvestri e Gazzè

Tre voci, un’amicizia, un viaggio lungo trent’anni: il racconto intimo e musicale di Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè, dal piccolo palco di un locale romano fino al grande evento del Circo Massimo, passando per i tour, i viaggi, le prove, i concerti, l’amore per la musica che li ha uniti e il viaggio in Sudan nel 2013. Un percorso che intreccia le storie delle loro canzoni, l’impegno sociale, il piacere di raccontarsi attraverso la musica e di condividere un pezzo di vita insieme. Nelle sale come evento speciale per tre giorni.

La casa degli sguardi

Luca Zingaretti al cinema dal 10 aprile

La casa degli sguardi - Un film di Luca Zingaretti | Trailer HD

Marco (Gianmarco Franchini, visto in Adagio di Stefano Sollima) ha vent’anni e una grande capacità di sentire, avvertire ed empatizzare con il dolore del mondo, scrive poesie, e cerca nell’alcool e nelle droghe “la dimenticanza”, quello stato di incoscienza impenetrabile anche all’angoscia di esistere e di vivere. Finché un lavoro inaspettato gli cambia la vita. Anche Luca Zingaretti esordisce alla regia. E sceglie il romanzo omonimo di Daniele Mencarelli, autore anche di Tutto chiede salvezza, già adattato a serie.

Death of a Unicorn

Alex Sharfman al cinema dal 10 aprile

DEATH OF A UNICORN | Trailer italiano ufficiale HD

Paul Rudd e Jenna “Mercoledì” Ortega sono un padre e una figlia che, diretti verso la casa di un ricco magnate farmaceutico, investono per sbaglio un animale selvatico. È grande la sorpresa quando l’animale si rivela essere… un cucciolo di unicorno. Dark comedy in piena regola, che vede nel cast anche Will Poulter, Téa Leoni e Richard E. Grant. Ari Aster è il produttore esecutivo: una garanzia.

Eden

Ron Howard al cinema dal 10 aprile

EDEN di Ron Howard (2025) - Trailer Italiano Ufficiale (HD)

Il dottor Friedrich Ritter (Jude Law) e sua moglie Dora Strauch (Vanessa Kirby) sono due europei idealisti che fuggono dalla Germania nel 1929, rinnegando i valori borghesi che ritengono stiano distruggendo la vera natura dell’umanità, per trasferirsi sull’isola disabitata di Floreana, nell’arcipelago delle Galápagos. Tuttavia la loro cercata solitudine dura ben poco: arriverà prima un’altra coppia di coloni (Daniel Brühl e Sydney Sweeney), e poi un’eccentrica avventuriera (Ana de Armas). Storia vera e confezione extralusso, del resto dirige Ron Howard.

G20

Patricia Riggen su Prime Video dal 10 aprile

G20 | Trailer Ufficiale | Prime Video

La Presidente degli Stati Uniti Danielle Sutton (il premio Oscar Viola Davis) è impegnata a lottare per la sua sopravvivenza mentre un gruppo di terroristi porta avanti il proprio piano. Nel farlo, darà tutto per salvare la sua famiglia, il Paese e i leader del G20. Nel cast anche Anthony Anderson, Marsai Martin, Ramón Rodríguez, Antony Starr, Douglas Hodge, Elizabeth Marvel, Clark Gregg e la nostra Sabrina Impacciatore, sempre più lanciata nel panorama USA post The White Lotus.

Operazione Vendetta

James Hawes al cinema dal 10 aprile

Operazione Vendetta | Trailer Ufficiale | Dal 10 Aprile al Cinema

Un crittografo della CIA (Rami Malek), esperto per professione nei messaggi in codice, vive il terribile lutto della moglie, vittima di un attentato terroristico a Londra. In cerca di vendetta, troverà modo di obbligare l’Agenzia ad addestrarlo e poi mandarlo a caccia dei responsabili. James Hawes (One Life) dirige, oltre al premio Oscar per Bohemian Rhapsody, anche Rachel Brosnahan, Caitríona Balfe, Jon Bernthal, Michael Stuhlbarg, Holt McCallany, Julianne Nicholson e Laurence Fishburne.

Sotto le foglie

François Ozon al cinema dal 17 aprile

SOTTO LE FOGLIE (2025) | Trailer italiano del mystery drama di François Ozon con Hélène Vincent

La premurosa nonna Michelle (Hélène Vincent) vive la sua tranquilla pensione in un piccolo villaggio della Borgogna, vicino alla migliore amica Marie-Claude (Josiane Balasko). L’anziana donna non vede l’ora di trascorrere l’estate con il nipote Lucas, ma quando sua figlia Valérie (Ludivine Sagnier) e Lucas arrivano a casa le cose iniziano a prendere una strana piega e nulla sembra andare per il verso giusto. Dallo specialista François Ozon, un altro saggio su segreti e bugie, campione d’incassi in Francia.

I peccatori

Ryan Coogler al cinema dal 17 aprile

I Peccatori | Trailer Ufficiale

Diretto da Ryan Coogler (Prossima fermata: Fruitvale Station, Creed e i due Black Panther), un vampire movie sui generis ambientato nel profondo Sud degli Stati Uniti nel periodo in cui erano in vigore le leggi di segregazione razziale. Due fratelli gemelli (entrambi interpretati da Michael B. Jordan) provano a lasciarsi alle spalle le loro vite travagliate, tornando nella loro città natale per ricominciare. Ma… Accanto a Jordan, Hailee Steinfeld, Jack O’Connell e Delroy Lindo.

Queer

Luca Guadagnino al cinema dal 17 aprile

QUEER di Luca Guadagnino con Daniel Craig | Trailer ITA HD

L’ultimo capolavoro (da molti incompreso) di Luca Guadagnino, in concorso a Venezia 81, è il film che sognava di fare da tutta la vita. Il risultato è un’opera fedelissima al romanzo autobiografico e incompiuto di William S. Burroughs, ma anche libera e coraggiosa com’è da sempre la poetica del suo autore. E anche, smesso lo smoking di James Bond, l’occasione per Daniel Craig per dimostrare di nuovo che grande attore drammatico (e coraggioso) è. Menzione anche per Drew Starkey, il suo giovane amante sullo schermo e ultimo volto che grazie al nostro regista diventerà una star.

The Accountant 2

Gavin O’Connor al cinema dal 24 aprile

The Accountant 2 | Trailer Ufficiale

Altro giro, altra corsa. Quando un vecchio conoscente viene ucciso, lasciando dietro di sé il messaggio criptico “trova il contabile”, Christian Wolff (Ben Affleck) è spinto a risolvere il caso. Recluta dunque il suo letale fratello Brax (Jon Bernthal) e, insieme a Marybeth Medina (Cynthia Addai-Robinson), vicedirettore del Dipartimento del Tesoro, scoprono una cospirazione, diventando bersagli di una spietata rete di assassini che non si fermeranno davanti a nulla pur di mantenere sepolti i loro segreti.

Una figlia

Ivano De Matteo al cinema dal 24 aprile

Dopo I nostri ragazzi e Mia, un’altra indagine firmata Ivano De Matteo sulla relazione tra le generazioni. Pietro (Stefano Accorsi) ha un grande dolore alle spalle: la morte di sua moglie che lo ha lasciato solo con la loro figlia (Ginevra Francesconi), con la quale ha instaurato un rapporto totalizzante. Quando, dopo qualche anno, proverà a rifarsi una vita con una nuova compagna, non tutto andrà come sognato…

Havoc

Gareth Evans su Netflix dal 25 aprile

HAVOC | Teaser ufficiale | Netflix Italia

Un detective traumatizzato (Tom Hardy) da un affare di droga andato male deve infiltrarsi nella criminalità organizzata per rintracciare il figlio di un politico. Ma quella che sembra una missione di salvataggio si trasforma in un infernale tuffo in un labirinto di corruzione e tradimento. Action mozzafiato diretto da un regista specializzato nel genere (vedi la saga The Raid). Nel cast anche Forest Whitaker e Timothy Olyphant.

Black Bag – Doppio gioco

Steven Soderbergh al cinema dal 30 aprile

Black Bag – Official Trailer

Tra i ranghi elevati dell’Intelligence britannica, un clamoroso furto di informazioni top-secret induce l’organizzazione ad incaricare il fidato George Woodhouse (Michael Fassbender) a scovare la pericolosa ed abilissima talpa che si è infiltrata nel suo dipartimento. Sua moglie (Cate Blanchett), spia anche lei, c’entra forse qualcosa? Una sorta di Mr. & Mrs. Smith venato di Ocean’s Eleven per il regista di quest’ultima saga. Che ritrova Blanchett e firma un altro action alla sua maniera.

Thuderbolts*

Jake Schreier al cinema dal 30 aprile

Thunderbolts* | Trailer Ufficiale | Dal 30 Aprile al Cinema

Reclutati dalla contessa nonché agente S.H.I.E.L.D. Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus) per una missione segreta, un gruppo di eroi emarginati, segnati da un passato turbolento, scopre troppo tardi di essere caduto in una trappola mortale. Ennesimo tentativo della Marvel di creare un nuovo gruppo di Avengers. Stavolta i prescelti sono Yelena Belova/Vedova Nera (Florence Pugh), James “Bucky” Barnes/Soldato d’Inverno (Sebastian Stan), Alexei Shostakov/Red Guardian (David Harbour) e molti altri.