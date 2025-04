Tarantino e Brad Pitt di nuovo insieme per un film su Cliff Booth?

Sembra assurdo, e in molti inizialmente pensavano fosse solo uno scherzo del primo aprile, ma a quanto pare è tutto vero: Brad Pitt sarebbe in trattative per riprendere il ruolo di Cliff Booth, il personaggio che gli è valso un Oscar in C’era una volta a… Hollywood.

Il film, scritto da Quentin Tarantino e diretto da David Fincher, dovrebbe arrivare su Netflix. Non si tratterebbe di un vero sequel, ma di un progetto che espande il mondo del film originale, almeno secondo quanto riportato da The Playlist.

Per ora, né Tarantino né Netflix hanno confermato la notizia, ma i rumors non si fermano.