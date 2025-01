Credevo di chattare con Brad Pitt (invece era l’intelligenza artificiale)

Una donna francese sostiene di essere stata truffata per una cifra che ammonterebbe a oltre 800mila euro da un Brad Pitt in versione AI. Anne, 53 anni, designer di interni, è stata contattata da un truffatore travestito da Jane, la madre di Pitt, che le ha detto che l’attore aveva bisogno di un trattamento ai reni.

“Mi ha detto che suo figlio aveva bisogno di una persona come me”, ha detto Anne in una puntata domenicale di Sept à hiut (Dalle sette alle otto) sul canale televisivo francese TF1.

Il truffatore ha convinto la donna a inviare ingenti somme di denaro per contribuire al trattamento ai reni di Pitt. Per giustificare la mancanza di denaro dell’attore premio Oscar, il truffatore ha detto che Pitt non poteva accedere ai suoi conti bancari a causa del divorzio da Angelina Jolie.

“All’inizio mi sono detta che era falso, che era ridicolo”, ha continuato Anne. “Ma non sono abituata ai social media e non capivo bene cosa mi stesse succedendo”.

Lo schema segue una truffa simile che ha colpito alcuni fan di Johnny Depp, che all’inizio del mese hanno avvertito sui social media che i truffatori online stavano usando le sue sembianze per colpire i fan. Un rapporto di Gizmodo ha rivelato che la Federal Trade Commission ha ricevuto quasi 200 denunce di falsi Depp che chiedevano soldi.

Il truffatore di Pitt ha inviato alla donna foto e messaggi personalizzati generati dall’intelligenza artificiale attraverso i social media e le app di messaggistica per oltre un anno. La truffa è iniziata nel febbraio 2023, quando Anne si è iscritta a Instagram per condividere le foto di una gita sugli sci sulle Alpi francesi. Anne, che soffre di problemi di salute mentale, ha lasciato il marito mentre la truffa era in corso e si è accorta che si trattava di un’esca dopo aver letto i titoli delle notizie sulla fidanzata di Pitt, Ines de Ramon. Anne ha presentato una denuncia alla polizia, secondo quanto riportato da TF1.

“Mi chiedo perché abbiano scelto me per fare una cosa del genere”, ha detto. “Non ho mai fatto del male a nessuno. Queste persone meritano l’inferno”.

In seguito, sempre ospite della trasmissione Sept à huit, Anne ha subìto una sorta di cyberbullismo, mentre altri utenti online hanno attaccato il canale televisivo TF1 per non aver protetto la donna da molestie e commenti offensivi.

Netflix France, ad esempio, ha postato sui social media: “Quattro film da vedere con Brad Pitt (davvero) gratis”.

Dopo che l’intervista è diventata virale, TF1 l’ha ritirata dal suo palinsesto, stando a quanto riporta un post di martedì sui profili social del presentatore di TF1 Harry Roselmack.

I Brangelina, che sono diventati una coppia dopo essere stati co-protagonisti di Mr. & Mrs. Smith nel 2005, hanno trovato un accordo lo scorso 30 dicembre, quasi otto anni dopo che Jolie aveva chiesto il divorzio. Jolie e Pitt sono stati insieme per 12 anni e sposati per due. Hanno chiesto il divorzio in seguito a una lite in volo, in cui Jolie ha detto che Pitt si era comportato in modo violento con lei e con i bambini. Dopo un’indagine dell’FBI e del Dipartimento dei Servizi per l’Infanzia e la Famiglia della Contea di Los Angeles, si è giunti alla conclusione che non era necessario prendere provvedimenti. La coppia, ora divorziata, ha sei figli, di cui quattro maggiorenni.

Da Rolling Stone US