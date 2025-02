Tutto quello che sappiamo della terza stagione di ‘Euphoria’

Euphoria tornerà nel 2026. Sì, avete letto bene. I fan possono finalmente tirare un sospiro di sollievo sapendo che riceveranno delle meritate risposte sulla pièce satirica di Lexi (Maude Apatow), sulla crisi di amicizia tra Cassie (Sydney Sweeney) e Maddie (Alexa Demie) e sul percorso di sobrietà di Rue (Zendaya). Martedì il responsabile dello streaming globale di Warner Bros. Discovery, JB Perrette, ha confermato la data di messa in onda della terza stagione nel 2026 durante una conferenza.

Nei mesi (e mesi, e mesi, e mesi) che hanno preceduto l’annuncio, il cast della hit di HBO ha fatto del suo meglio per eludere le domande sul previsto ritorno della serie. Quando gli è stato chiesto nei talk show, sui red carpet e in altre interviste, Jacob Elordi, Sweeney, Hunter Schafer e altri hanno dato tutti la stessa risposta: “Non sappiamo nulla”, portando i fan a credere di essere all’oscuro come il resto di noi. Zendaya, che interpreta il cuore pulsante di Euphoria, ha addirittura dichiarato a Vanity Fair a novembre di “aspettare solo” notizie sulla sceneggiatura e sulla data di uscita della terza stagione, allontanando così i sospetti che i ritardi siano dovuti ai suoi impegni.

E il cast ha un po’ risentito degli anni trascorsi tra le stagioni. Come già riportato, il terzo capitolo includerà un salto temporale rispetto al secondo, quindi gli spettatori possono aspettarsi che il cast sia invecchiato rispetto ai personaggi del liceo. Jacob Elordi, alias Nate, ha scherzato al Tonight Show all’inizio di quest’anno dicendo che la troupe dovrà sottoporre a un’operazione alla Benjamin Button. “Avrò mal di schiena quando camminerò lungo il corridoio”, ha detto a Jimmy Fallon.

Mentre l’attesa per la terza stagione cresce, ecco cosa sappiamo, dalle cause dei ritardi al ritorno dei membri del cast e alle trame previste.

Perché Euphoria è stato rimandata (e rimandata ancora)?

Fin dall’inizio, Euphoria è stata afflitta da una sorta di maledizione. Dopo la messa in onda della prima stagione a giugno 2019, la schedule di produzione ha subito una serie di ritardi. Per cominciare, la pandemia di Covid-19 ha posticipato la première della seconda stagione al 2022. Poi, Levinson si è preso una pausa per dedicarsi a un altro progetto per HBO, The Idol, lo show con Lily-Rose Depp e The Weeknd, che ha debuttato a giugno 2023 (dopo un’altra serie di ritardi, ovviamente). Anche gli scioperi degli attori e degli sceneggiatori dell’anno scorso hanno lasciato le sale degli sceneggiatori e i set dei principali servizi di streaming e degli studi di Hollywood vuoti per mesi, mentre i rispettivi sindacati negoziavano per ottenere protezioni dall’intelligenza artificiale, indennità residue più elevate e salari equi.

Anche la morte inaspettata di Angus Cloud (che interpretava Fezco), deceduto nel luglio 2023 all’età di 25 anni per un’overdose, ha scosso il cast e la troupe. Sebbene lo streamer non abbia mai collegato alcun ritardo specifico alla morte di Cloud, il cast ha parlato apertamente delle difficoltà incontrate nell’elaborare la morte del loro co-protagonista. Il finale della seconda stagione ha lasciato diversi interrogativi aperti sul destino di Fezco: dopo che i sospetti di omicidio conducono la squadra S.W.A.T. a casa sua, suo fratello Ash muore nello scontro a fuoco e Fezco subisce ferite da arma da fuoco e viene portato via dagli agenti.

“Le parole non possono davvero descrivere quanto fosse magico. Ho il cuore a pezzi”, ha scritto Apatow in un post su Instagram pochi giorni dopo la morte. “Angus, conoscerti e lavorare con te è stata una delle più grandi gioie e benedizioni della mia vita. Ti amerò per sempre”

.

A marzo, la HBO aveva rivelato che la première di Euphoria era stata posticipata e che le sceneggiature per la terza stagione erano ancora in fase di elaborazione. Ma il gigante dello streaming ha sottolineato a Variety che Levinson era ancora “impegnato” a sviluppare una terza stagione e che, nel frattempo, questo avrebbe permesso al cast di “perseguire altre opportunità”.

Non c’erano voci secondo cui lo show sarebbe stato cancellato?

Sì, ma si è scoperto che erano solo voci. Un portavoce della HBO ha smentito i rumors secondo cui la serie sarebbe stata cancellata in sordina a novembre. “Euphoria entrerà in produzione nel 2025. Non è cambiato nulla”, ha detto il rappresentante, secondo il Guardian.

Chi tornerà del cast?

Euphoria ha trasformato molti dei suoi attori in star, rendendo la produzione ancora più complicata. Sweeney ha interpretato ruoli nella commedia romantica Anyone But You, nel film ambientato nell’universo di Spider-Man Madame Web e nell’horror a sfondo religioso Immaculate ed ha persino condutto il Saturday Night Live. Zendaya ha lavorato a grandissime produzioni come Dune – Parte Due e Challengers con la sua controparte della serie Schafer alla guida di un film slasher tutto suo, Cuckoo, insieme a un piccolo ruolo in Kinds of Kindness di Yorgos Lanthimos quest’anno. Nel 2023, Elordi ha interpretato il Elvis in Priscilla di Sofia Coppola ed ha avuto un ruolo da protagonista nel discusso Saltburn.

I loro programmi hanno già iniziato a riempirsi per i prossimi anni, con Elordi che reciterà nell’adattamento di Cime tempestose by Emerald Fennell e Zendaya che tornerà per Dune – Messiah.

Detto questo, possiamo aspettarci che la maggior parte del cast principale torni per la terza stagione: Zendaya nel ruolo di Rue, Schafer in quello di Jules, Apatow as Lexi, Sweeney nei panni di Cassie, Demie in quelli di Maddy ed Elordi as Nate.

Ma la nuova stagione dovrà funzionare senza Cloud e Barbie Ferreira (Kat), che si è allontanata dalla serie nell’agosto 2022 dopo essersi scontrata con Levinson sulla direzione del suo personaggio. Il mese scorso, Storm Reid, alias Gia, la sorella minore di Rue, ha rivelato che non sarebbe tornata per una terza stagione, ma ha espresso gratitudine per essere diventata parte del “fenomeno culturale” che è Euphoria.

Quando riprenderà la produzione?

La produzione di Euphoria è finalmente ripresa a febbraio. La notizia è arrivata in un post di X, pubblicato il 10 febbraio, che mostrava un’immagine della Rue di Zendaya. L’inizio della lavorazione dello show, previsto per l’inizio del 2025, contribuisce a spiegare il suo ritorno nel 2026. La dirigente di HBO Francesca Orsi aveva già espresso il suo entusiasmo per il ritorno dello show su Hollywood Reporter a luglio,: “Sono entusiasta che siamo pronti a iniziare la produzione di Euphoria a gennaio. Non potremmo essere più felici della nostra collaborazione creativa con Sam e questo cast incredibile. Non vediamo l’ora di dare vita a questa nuova stagione di Euphoria per i fan”.

Cosa possiamo aspettarci dalla terza stagione?

A parte il salto temporale, il cast di Euphoria e i dirigenti di HBO hanno dato ai fan pochissimi indizi sulla direzione che prenderà la prossima stagione. Nell’agosto 2022 Zendaya aveva raccontato all’Hollywood Reporter cosa sperava di vedere nel terzo capitolo della serie. “Voglio vedere come se la cava Rue nel suo percorso di sobrietà, quanto caotico potrebbe essere”, ha spiegato. “Ma non vedo l’ora di vedere cosa succederà a tutti i personaggi, mentre cercano di capire cosa fare della loro vita quando il liceo sarà finito e che tipo di persone vogliono essere. Quello che ha reso speciale la seconda stagione è stato il fatto che abbiamo potuto approfondire [gli altri personaggi] molto più in profondità. Penso che potremo farlo di nuovo con la terza”.

Nel settembre 2023, Levinson ha detto a Elle che il terzo capitolo sarebbe stato simile a un “film noir”. Per quanto riguarda la Rue di Zendaya, Levinson ha svelato che il suo personaggio “esplorerà cosa significa essere un individuo di principi in un mondo corrotto”. Non ci resta che aspettare.

Da Rolling Stone US