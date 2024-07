Guarda Brad Pitt nei panni di un pilota di Formula 1 nel nuovo teaser di ‘F1’

Scaldate le gomme: poco fa Apple TV+ ha pubblicato il primo teaser ufficiale del nuovo film di Joseph Kosinski, dopo averne annunciato il titolo nella giornata di venerdì. Si chiamerà F1, e non per caso: il lungometraggio sarà infatti dedicato al mondo delle auto da corsa, e della Formula 1 per la precisione. A vestire i panni del protagonista (un pilota) sarà Brad Pitt, che esattamente un anno fa era sceso (per davvero) in pista sul circuito di Silverstone (UK) al fianco di campioni come Lewis Hamilton (co-produttore del progetto insieme a Pitt stesso) per girare alcune scene di F1. Si trattò delle prime riprese di un film di finzione realizzate durante una vera competizione di Formula 1.

Le prime date di uscita comunicate da Apple sono il 27 giugno 2025 per il Nord America, e il 25 giugno 2025 per il resto del mondo. Per ora dobbiamo però accontentarci della trama a grandi linee: un ex pilota di Formula 1 (Brad Pitt) torna sul circuito insieme al compagno di scuderia (interpretato da Damson Idris) in APXGP (team di finzione).

«Tutte le macchine sono costruite per accelerare sui rettilinei. Ora dobbiamo costruirne una che acceleri in curva. Dobbiamo costruire una macchina da combattimento». Questa la frase di apertura di Pitt nel teaser, montato al ritmo di We Will Rock You.