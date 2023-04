Brad Pitt gareggerà con Lewis Hamilton in un Gran Premio per un film sulla Formula 1

Brad Pitt avrebbe ottenuto il via libera per correre nel prossimo Gran Premio di Gran Bretagna in estate. Secondo diverse fonti, l’attore 59enne, protagonista del film sulla Formula 1 prodotto da Apple con Damson Idris, si metterà al volante di un’auto da corsa per competere contro Lewis Hamilton nel primo giro dell’evento.

The Sun scrive che a Brad è stato concesso un permesso speciale per girare durante il primo giro, visti che gareggerà contro Lewis, che è un produttore esecutivo del film.

Il CEO di F1 Stefano Domenicali ha parlato delle riprese della gara che avverranno durante l’evento: “Inizieremo molto presto le riprese a Silverstone”, ha spiegato. “Sarà il primo film in cui verranno fatte nel corso di una competizione. Sarà abbastanza invasivo in termini di produzione, ma anche un altro modo per dimostrare che la F1 non si ferma mai”.

Lewis aveva già parlato in termini entusiastici del progetto: “Ho grandi speranze. So che realizzeremo il miglior film di corse che sia mai esistito, anche dal punto di vista visivamente, e lavoreremo per assicurarci di entrare nel cuore di tutti i fan”.

Il weekend del Gran Premio di Gran Bretagna è in programma dal 7 al 9 luglio a Silverstone.