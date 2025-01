Brad Pitt mette in guardia i fan dopo che una donna è stata truffata per 850mila dollari a suo nome

Brad Pitt (quello vero) ha rilasciato una dichiarazione in seguito alla notizia secondo cui una donna francese è stata truffata per 850mila dollari da qualcuno che si spacciava per l’attore.

La designer d’interni 53enne Anne è stata contattata da un truffatore che sosteneva di essere Jane, la madre di Pitt, che ha detto alla donna che Pitt aveva bisogno di cure renali.

A partire da febbraio 2023, il truffatore ha convinto la donna a inviare denaro per aiutare a coprire le spese mediche di Pitt. Per giustificare la mancanza di liquidità dell’attore, il truffatore ha affermato che lui non era in grado di accedere ai suoi conti bancari a causa del suo divorzio da Angelina Jolie.

Per più di un anno, il truffatore ha anche inviato alla donna, tramite social media e app di messaggistica, immagini personalizzate e semi-convincenti di Pitt in un ospedale, realizzate con l’IA. L’inganno non è stato scoperto finché Anne, che aveva lasciato il marito durante la sua relazione online con “Pitt”, non ha visto online le foto di Pitt e della fidanzata Ines de Ramon nell’estate del 2024.

In risposta alla storia, diventata virale e con la donna diventata bersaglio di cyberbullismo in seguito a un’intervista con i media francesi, il portavoce di Pitt ha dichiarato in una nota: “È terribile che i truffatori approfittino del forte legame tra fan e celebrità”.

La dichiarazione (tramite HuffPost) prosegue: “Questa storia è un importante promemoria: non rispondete a messaggi online non richiesti, soprattutto da parte di attori che non sono presenti sui social network”. Pitt stesso non ha un account ufficiale su nessuna delle principali social network.

“Mi chiedo perché abbiano voluto fare a me un danno come questo?” Anne ha parlato della truffa in un’intervista a una TV francese, che nel frattempo è stata rimossa a causa del cyberbullismo. “Non ho mai fatto del male a nessuno. Queste persone meritano l’inferno”.

