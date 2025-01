TikTok è stato oscurato negli USA

La legge che vieta TikTok negli Stati Uniti sarebbe entrata ufficialmente in vigore soltanto oggi, domenica 19 gennaio, ma la piattaforma sembrava essere già stata spenta nella tarda serata di sabato 18. In precedenza, TikTok aveva già iniziato ad avvisare gli utenti che il servizio sarebbe stato “temporaneamente non disponibile”, anche se è rimasto visibile per gran parte della giornata.

Sabato sera, verso le 22:30 ET (le 4.30 CET) però la landing page e i messaggi in uscita agli utenti recitavano: “Siamo spiacenti, TikTok non è disponibile al momento. Negli Stati Uniti è stata promulgata una legge che vieta TikTok. Sfortunatamente, questo significa che per ora non potete utilizzare TikTok”.

“Per fortuna il presidente Trump ha detto che lavorerà con noi per trovare una soluzione per ripristinare TikTok una volta entrato in carica. Restate sintonizzati!” il messaggio continuava. “Nel frattempo, potete comunque effettuare l’accesso per scaricare i vostri dati”.

Trump ha spiegato sabato che intende estendere la scadenza per il divieto di 90 giorni dopo il suo insediamento lunedì, dicendo alla NBC che “molto probabilmente sarà fatto” e annunciato lunedì. Non è chiaro come concretamente attuerà questo piano.

La scorsa primavera il presidente Joe Biden ha firmato una legge bipartisan che concede a ByteDance, la società cinese proprietaria di TikTok, fino al 19 gennaio per vendere la piattaforma o rischiare il divieto negli Stati Uniti. La legge è stata contestata sia da TikTok che da un gruppo di creator, ma la Corte d’appello del distretto di Washington ha confermato il divieto il mese scorso e la Corte Suprema venerdì. Entrambe le corti hanno stabilito all’unanimità che la legge è costituzionale.

Il divieto impedisce ad aziende come Apple e Google di ospitare TikTok nei loro app store e, secondo quanto riferito, TikTok era pronto a chiudere completamente i battenti domenica. La scorsa settimana però l’amministrazione Biden ha dichiarato che non avrebbe fatto rispettare la legge e che in ultima analisi sarebbe spettato al nuovo presidente Donald Trump decidere come gestire la cosa. “Data la tempistica, questa amministrazione riconosce che le azioni per implementare la legge devono semplicemente ricadere sulla prossima amministrazione, che entrerà in carica lunedì”, ha affermato venerdì la portavoce stampa di Biden, Karine Jean-Pierre.

Non è chiaro quali azioni Trump intenda intraprendere per mantenere in vita TikTok in America, ma sembra proprio che proverà a farlo. Trump ha invitato il CEO di TikTok, Shou Zi Chew, al suo insediamento e ha parlato bene della piattaforma, sottolineando la sua popolarità. “La decisione della Corte Suprema era attesa e tutti devono rispettarla”, ha scritto venerdì su Truth Social. “La mia decisione su TikTok verrà presa in un futuro non troppo lontano, ma devo avere tempo per valutare la situazione. Rimanete sintonizzati!”.

