Oliver Stone e Tom Cruise hanno ricordato Kilmer: «Abbiamo bisogno di più Val»

Durante la sua ascesa alla fama negli anni Ottanta, Val Kilmer si è guadagnato la reputazione tra i suoi colleghi e i media di giovane attore cupo e spesso petulante sul set. Le sue performance però erano accattivanti e sfumate, un risultato inequivocabile della sua instancabile dedizione al suo mestiere.

Nel ricordare Kilmer, scomparso martedì all’età di 65 anni, il regista Oliver Stone ha riflettuto sulla natura “contraddittoria” dell’enigmatico attore. Stone, che ha lavorato con Kilmer nel biopic rock del 1991 The Doors e nel dramma storico del 2004 Alexander, lo definisce “brillante, sia come Jim Morrison in The Doors che in Alexander come re Filippo di Macedonia”.

“Il suo approccio e atteggiamento sono cambiati in modo significativo tra il 1990 e Alexander nel 2004. I risultati mi hanno soddisfatto in entrambe le occasioni”, ha detto Stone a Rolling Stone in una dichiarazione venerdì. “Definire Val turbolento, contraddittorio e tormentato è un eufemismo. Ma il risultato è stato emozionante nei film, sempre emozionante e fresco. Abbiamo bisogno di più Val”.

L’interpretazione di Kilmer nei panni di Morrison è considerata la più trasformativa, con Stone che in precedenza aveva detto che l’attore era stato “derubato” di una nomination all’Oscar. Nella sua autobiografia I’m Your Huckleberry, Kilmer ha ricordato: “Per me la storia era la gloria di Jim e poi la sua fine, la flotta greca in attesa di trasportarlo verso il suo destino, per morire con il rock & roll in una potente catastrofe”.

Elaborando il suo approccio, Kilmer ha spiegato: “Forse, se ci provassi abbastanza, potrei sfondare e riflettere la sua luce, liberare la sua mente e, attraverso un’ondata baccanale di abilità, offrire guarigione a me stesso, a Jim e a tutti coloro che guardano”.

Ricordando Kilmer venerdì, Stone ha concluso: “Era un iconoclasta e un ribelle nella sua recitazione, emozionava sempre sia nei ruoli secondari che in quelli principali”, aggiungendo: “Il cinema sentirà la sua mancanza”.

Frank Whaley, che ha interpretato il chitarrista dei Doors Robby Krieger nel film, ha detto in un tributo separato che “lavorare con Val Kilmer e vederlo trasformarsi in Jim Morrison ha cambiato la mia vita come attore”. “Il talentuoso attore, Val Kilmer, che ha miracolosamente interpretato Jim nel film dei Doors è riuscito a sfondare”, ha aggiunto il batterista dei Doors John Densmore. Kyle MacLachlan, che ha interpretato Ray Manzarek, ha anche detto: “Sarai sempre il mio Jim. Ci vediamo dall’altra parte, amico mio”.

In uno dei ricordi forse più vividi di Kilmer condivisi dopo la sua scomparsa, l’attrice Jennifer Tilly ha ricordato di averlo incrociato durante le audizioni per il film del 1991. Mentre aspettava fuori dall’ufficio casting, Tilly ha descritto una decappottabile degli anni Sessanta “che strideva, suonava la musica dei Doors a tutto volume” e un ragazzo che ne è uscito con “capelli selvaggi e a piedi nudi, senza maglietta e con indosso solo un paio di pantaloni di pelle attillati”.

“Ci siamo guardati tutti come se… Chi è questo tizio? Eravamo più che un po’ scossi dall’audacia del suo arrivo”, ha detto. “Beh, certo che era Val Kilmer e da quel momento in poi, nessun altro ha avuto una possibilità. Rip King”.

Anche Tom Cruise ha voluto ricordare Kilmer con un minuto di silenzio durante una presentazione al CinemaCon.

Cruise era presente a Las Vegas per presentare in anteprima il filmato di Mission: Impossible — The Final Reckoning, ma prima di lanciarsi in qualsiasi sequenza d’azione, ha onorato l’attore che ha interpretato Iceman insieme al suo Maverick nei due film film di Top Gun.

“Vorrei prendermi un momento prima di iniziare oggi per onorare un mio caro amico, Val Kilmer”, ha detto Cruise. “Non posso esprimere a parole quanto ammirassi il suo lavoro e lui come essere umano, quanto fossi grato e onorato che avesse recitato in Top Gun e fosse tornato per Maverick. Penso che sarebbe davvero bello se potessimo prenderci un minuto tutti insieme per omaggiarlo perché amava i film e ha dato molto a tutti noi con le sue performance. Se potessimo fermarci un attimo e pensare a tutti i momenti meravigliosi che abbiamo trascorso con lui”. Cruise ha concluso l’omaggio dicendo: “Grazie, Val. Ti auguro il meglio per il tuo prossimo viaggio. Grazie a tutti per esservi uniti a me. So che Val lo apprezzerebbe”.

Da Rolling Stone US