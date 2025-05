Donald Trump contro Taylor Swift e Bruce Springsteen, arriva la replica

Venerdì, l’American Federation of Musicians (AFM) ha diramato un comunicato in difesa di Taylor Swift e Bruce Springsteen dopo che Donald Trump ha attaccato le due star sui social media.

«Non resteremo in silenzio mentre due dei nostri membri – Bruce Springsteen e Taylor Swift – vengono presi di mira e attaccati personalmente dal Presidente degli Stati Uniti», si legge nella dichiarazione del Presidente dell’AFM Tino Gagliardi. «Bruce Springsteen e Taylor Swift non sono solo dei brillanti musicisti, ma anche modelli e fonte d’ispirazione per milioni di persone negli Stati Uniti e in tutto il mondo».

La dichiarazione ha elogiato le star per la loro musica «senza tempo» dal «profondo significato culturale», e ha aggiunto: «I musicisti hanno il diritto alla libertà di espressione. Siamo solidali con tutti i nostri membri».

Il comunicato arriva dopo che il presidente ha condiviso diversi post su Truth, attaccando i due artisti. «Qualcuno ha notato che, da quando ho detto “Odio Taylor Swift”, non è più hot?». Il messaggio si riferiva a un post condiviso a settembre dello scorso anno contro la popstar che ha espresso più volte il suo disaccordo con le politiche del POTUS.

Per quanto riguarda Springsteen, Trump ha commentato che «non gli è mai piaciuta» la musica del Boss e lo ha definito «stupido come un sasso», dopo che Bruce ha descritto il presidente come «incompetente e traditore» all’inizio del tour europeo. «Non è un uomo di talento, solo un viscido e odioso idiota che ha sostenuto con convinzione un corrotto come Joe Biden», ha inveito Trump. Per il Presidente, Springsteen è «una prugna secca, la sua pelle è atrofizzata». La minaccia: «Farebbe bene a tenere la bocca chiusa fino a quando non torna in patria». Poi, scrive Trump, «vedremo come gli andranno le cose».

Springsteen ha criticato Trump molte volte. In un’intervista del 2016 a Rolling Stone, lo ha definito un «idiota» e, in occasione di un comizio per la campagna elettorale di Kamala Harris del 2024, lo aveva chiamato un «tiranno americano».

Da Rolling Stone US.