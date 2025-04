Travis Scott ha infiammato il main stage del Coachella

Quando Travis Scott ha parlato a Complex del suo concerto al Coachella, aveva promesso che non sarebbe stato “non su Trav”, ma sulla comunità. E ha mantenuto la parola. Ieri sera, 12 aprile, il rapper ha suonato dal centro della folla, usando il palco principale come semplice sfondo della sua esibizione.

Una band di circa 60 musicisti guidati da un eccentrico compositore ha aperto l’ora di concerto di Scott dal palco principale, decorato con un design brutalista. Il rapper di Houston ha aperto a sorpresa con Aye e Crush, due canzoni in cui ha partecipato, prima di presentare due brani sconosciuti che hanno fatto vibrare il pubblico.

Per tutta la durata dell’esibizione, Scott ha cantato e rappato da un palco circolare mobile posizionato al centro dell’area di ingresso generale. La piattaforma si è alzata in aria mentre lui infondeva energia alla folla. È apparso sul palco principale solo per le canzoni Skyfall e Highest in the Room.

FEIN

TRAVIS SCOTT

La voce di The Weeknd ha risuonato nel deserto mentre Scott eseguiva la loro collaborazione, Skeletons, e in un’altra parte del set Scott ha unito la sua canzone Modern Jam al ritmo di Nokia di Drake.

Il nostro è stato all’altezza del suo ruolo di ospite speciale con il ruolo di “designer del deserto” solo con gli elementi artistici del suo spettacolo. È stato diverso da qualsiasi altro fino a questo punto del fine settimana. Per concludere la sua esibizione, Scott ha continuato a sfornare successi con FE!N – che ha suonato due volte – e Sicko Mode, con un’introduzione di fiati. Ha suonato anche Goosebumps e ha concluso con Telekinesis mentre si avvicinava al pubblico camminando tra le grandi folle.

“Con il Coachella, è una cosa che ho sempre voluto fare da headliner. Avrei dovuto farlo e purtroppo non è successo. Quindi è bello poter tornare e farlo”, ha dichiarato a Complex all’inizio di quest’anno. “Sto cercando di creare un modo nuovo di fare le cose. È più altruista, però. Non si tratta di Trav”.

L’esibizione è avvenuta dopo che il rapper ha fatto il tutto esaurito per il suo prossimo tour in Asia con tappe in Corea, Cina e Giappone. Nel corso dell’anno visiterà anche il Qatar, il Sudafrica e l’India. Ha pensato anche a una iniziativa in linea con l’estetica della performance, con nuovi prodotti specifici per il festival. I fan potevano anche posare per le foto davanti a un orsacchiotto gigante con il nome del musicista inciso sul piede.