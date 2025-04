Bruce Springsteen, ‘Tracks II: The Lost Albums’ uscirà a giugno e conterrà sette dischi «completi e mai pubblicati»

È ufficiale, il nuovo box set di inediti di Bruce Springsteen Tracks II: The Lost Albums uscirà il 27 giugno. Nella versione fisica è composto da 7 CD o 9 LP, con un libro di 100 pagine con foto di archivio anche rare, note su ogni album di Erik Flannigan, una presentazione del progetto da parte dell’arista. «Ho suonato questa musica per me stesso e per alcuni amici intimi per anni. Sono felice che ora possiate finalmente ascoltarla. Spero che vi piaccia».

The Lost Albums conterrà 83 brani (di cui 72 mai sentiti prima) risalenti al periodo compreso tra il 1983 e il 2018. A differenza del primo volume di Tracks pubblicato nel 1998, non è una raccolta di canzoni sparse, ma di dischi perduti basati almeno in parte su registrazioni casalinghe di vari periodi, con l’intervento di altri musicisti (non è ancora chiaro se si tratta di registrazioni solo d’epoca o se i pezzi sono stati rimaneggiati più di recente per questa uscita). «Durante la pandemia», ha detto Springsteen, «ho finito tutto quello che avevo negli archivi».

«I Lost Albums erano dischi completi, alcuni addirittura già mixati ma mai pubblicati, per una ragione o per l’altra sentivo che mancava qualcosa o all’epoca non mi sembravano completi». E ancora: «La possibilità di registrare in casa ogni volta che volevo mi ha permesso di esplorare una vasta gamma di direzioni musicali diverse».

Bruce Springsteen - Tracks II: The Lost Albums Trailer

I titoli dei sette album inclusi sono LA Garage Sessions ’83 (le prime registrazioni post Nebraska fatte con lo stesso metodo, anello di congiunzione con quello che poi sarebbe diventato Born in the U.S.A., ma con canzoni sostanzialmente diverse da quelle apparse sul best seller del 1984 e già oggetto di bootleg), Streets of Philadelphia Sessions (registrato nella sua casa nel New Jersey dopo il tour di Human Touch/Lucky Town, con atmosfere più elettroniche, synth e loop, tipiche del singolo che fece da colonna sonora del film di Jonathan Demme e la partecipazione di Tommy Sims, Zack Alford e Shane Fontayne), Faithless (colonna sonora realizzata tra il 2005 e il 2006 di un film mai uscito), Somewhere North of Nashville (dalle influenze country registrato dopo la reunion di metà anni ’90 con la E Street Band), Inyo (pare ispirato alla musica che si suona al confine col Messico e ideato durante il tour di The Ghost of Tim Joad tra il 1995 e il 1997), Twilight Hours (descritto come un disco dalle «atmosfere noir-orchestrali di metà secolo», registrato parallelamente a Western Stars), Perfect World (che contiene alcune canzoni scritte con Joe Grushecky). Da quest’ultimo album è tratto il primo singolo già disponibile Rain in the River.

Molta di questa musica è stata incisa negli anni ’90. Tracks II dimostra che in quel periodo, pur avendo pubblicato solo Human Touch e Lucky Town nel 1992 e The Ghost of Tom Joad nel 1995, Springsteen ha continuato a creare nuova musica. «Leggo spesso che gli anni ’90 sono stati il mio periodo perduto», dice Springsteen. «In realtà non è così. Ho lavorato per tutto il tempo».

Rain in the River

Il box set è stato realizzato da Springsteen col produttore Ron Aniello, l’ingegnere del suono Rob Lebret, il tutto supervisionato da Jon Landau presso i Thrill Hill Recording Studios nel New Jersey. Sempre il 27 giugno uscirà una raccolta con il meglio di Tracks II. Si intitola Lost and Found: Selections from The Lost Albums e contiene 20 brani, nelle versioni fisiche su 2 LP o 1 CD. Qui sotto la copertina e la tracklist dei sette lost albums.

LA Garage Sessions ’83

1. Follow That Dream

2. Don’t Back Down On Our Love

3. Little Girl Like You

4. Johnny Bye Bye

5. Sugarland

6. Seven Tears

7. Fugitive’s Dream

8. Black Mountain Ballad

9. Jim Deer

10. County Fair

11. My Hometown

12. One Love

13. Don’t Back Down

14. Richfield Whistle

15. The Klansman

16. Unsatisfied Heart

17. Shut Out The Light

18. Fugitive’s Dream (Ballad)

Streets of Philadelphia Sessions

1. Blind Spot

2. Maybe I Don’t Know You

3. Something In The Well

4. Waiting On The End Of The World

5. The Little Things

6. We Fell Down

7. One Beautiful Morning

8. Between Heaven and Earth

9. Secret Garden

10. The Farewell Party

Faithless

1. The Desert (Instrumental)

2. Where You Goin’, Where You From

3. Faithless

4. All God’s Children

5. A Prayer By The River (Instrumental)

6. God Sent You

7. Goin’ To California

8. The Western Sea (Instrumental)

9. My Master’s Hand

10. Let Me Ride

11. My Master’s Hand (Theme)

Somewhere North of Nashville

1. Repo Man

2. Tiger Rose

3. Poor Side of Town

4. Delivery Man

5. Under A Big Sky

6. Detail Man

7. Silver Mountain

8. Janey Don’t You Lose Heart

9. You’re Gonna Miss Me When I’m Gone

10. Stand On It

11. Blue Highway

12. Somewhere North of Nashville

Inyo

1. Inyo

2. Indian Town

3. Adelita

4. The Aztec Dance

5. The Lost Charro

6. Our Lady of Monroe

7. El Jardinero (Upon the Death of Ramona)

8. One False Move

9. Ciudad Juarez

10. When I Build My Beautiful House

Twilight Hours

1. Sunday Love

2. Late in the Evening

3. Two of Us

4. Lonely Town

5. September Kisses

6. Twilight Hours

7. I’ll Stand By You

8. High Sierra

9. Sunliner

10. Another You

11. Dinner at Eight

12. Follow The Sun

Perfect World

1. I’m Not Sleeping

2. Idiot’s Delight

3. Another Thin Line

4. The Great Depression

5. Blind Man

6. Rain In The River

7. If I Could Only Be Your Lover

8. Cutting Knife

9. You Lifted Me Up

10. Perfect World