Bruce Springsteen ha annunciato ‘The Lost Albums’, secondo volume di ‘Tracks’

Dopo il teaser dei giorni scorsi, Bruce Springsteen ha annunciato la pubblicazione del secondo volume di Tracks, il box set di 66 canzoni uscito nel 1998 contenente pezzi incisi durante la sua carriera e mai pubblicati.

Al momento non ci sono molte altre informazioni. L’annuncio è abbinato alla data del 3 aprile: significa che il contenuto verrà svelato domani o che magari uscirà anche della musica tratta dal disco?

Il nuovo volume promette di essere diverso dal precedente fin dal titolo: The Lost Albums. Al posto di canzoni sparse, conterrà quindi album interi incisi o abbozzati e mai pubblicati? Le date incluse nel messaggio fanno pensare che si tratti di materiale che va dal 1983 al 2018.

Fra i grandi musicisti del rock, Springtsteen è forse quello che ha alimentato il mito più grande a proposito delle registrazioni effettuate in gran quantità e mai pubblicate per perfezionismo e indecisione, perché non rientravano nei suoi piani o non erano conformi allo spirito dei dischi a cui stava lavorando.