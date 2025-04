Bruce Springsteen ha pubblicato l’inedita ‘Blind Spot’

Bruce Springsteen ha pubblicato una nuova canzone da Tracks II, la raccolta di sette album inediti che pubblicherà il 27 giugno.

Il pezzo si intitola Blind Spot ed è prodotto da Chuck Plotkin e Jon Landau, con la programmazione di batteria di Toby Scott. È tratto da Streets of Philadelphia Sessions, disco registrato da Springsteen nella sua casa nel New Jersey dopo il tour di Human Touch/Lucky Town e caratterizzato da atmosfere più elettroniche, synth e loop, tipiche del singolo che fece da colonna sonora del film di Jonathan Demme, con la partecipazione di Tommy Sims, Zack Alford e Shane Fontayne.

È una canzone che parla di dubbi e tradimenti. «È il tema su cui mi sono concentrato in quel momento», spiega Bruce Springsteen in un comunicarto stampa. «Non so perché. Io e Patti ci stavamo divertendo un sacco in California. Ma a volte, se ti concentri su una canzone che ti piace, allora segui quel filo. Avevo Blind Spot, e ho seguito quel filo per il resto del disco».

L’uscita dell’album era prevista per la primavera del 1995. Il progetto è stato messo da parte quando Springsteen ha rimesso insieme la E Street Band. «Ho detto: beh, forse è il momento di fare qualcosa con la band, o di ricordare ai fan della band o di quella parte della mia vita lavorativa. Quindi è lì che siamo andati. Ma mi è sempre piaciuto davvero Streets of Philadelphia Sessions… Durante lo spettacolo a Broadway, ho pensato di pubblicarlo come uscita autonoma. Li metto sempre da parte, ma non li butto mai via».

Blind Spot e molta musica contenuta in Tracks II risale agli anni ’90 e dimostra che in quel periodo, pur avendo pubblicato dopo Human Touch e Lucky Town solo The Ghost of Tom Joad nel 1995, Springsteen ha continuato a incidere. «Leggo spesso che gli anni ’90 sono stati il mio periodo perduto. In realtà non è così. Ho lavorato per tutto il tempo».

A questo link tracklist e informazioni su Tracks II.