Bruce Springsteen contro Trump: «L’America che amo è nelle mani di un’amministrazione corrotta e di un presidente inadatto»

Ieri sera, al Co-op Live di Manchester, Bruce Springsteen ha inaugurato il suo tour europeo Land of Hope and Dreams con un concerto che si è rivelato fin da subito altamente politico. Il rocker del New Jersey non ha risparmiato parole dure nei confronti dell’ex presidente Donald Trump e della sua amministrazione, trasformando lo show in un appello vibrante alla resistenza democratica.

«La E Street Band è qui stasera per fare appello al giusto potere dell’arte, della musica, del rock and roll durante questi tempi pericolosi», ha dichiarato Springsteen poco dopo essere salito sul palco. «Casa mia, l’America che amo, l’America di cui ho scritto e che è stata un faro di speranza e libertà per 250 anni, è attualmente nelle mani di un’amministrazione corrotta, incompetente e traditrice. Questa sera chiediamo a tutti coloro che credono nella democrazia e nel meglio dell’esperienza americana di alzarsi con noi, di alzare la voce contro l’autoritarismo e di far risuonare la libertà».

A queste parole è seguita l’esecuzione di Land of Hope and Dreams, title track del tour, subito accoppiata con Death to My Hometown, brano dal forte contenuto politico tratto da Wrecking Ball (2012), che denuncia gli effetti distruttivi dell’avidità aziendale durante la Grande Recessione.

Land of Hope and Dreams

Il Boss è poi tornato a prendere la parola prima di My City of Ruins, per lanciare un nuovo allarme sullo stato della sua nazione: «Ci sono cose molto strane, strane e pericolose che stanno accadendo là fuori», ha detto. «In America stanno perseguitando le persone che usano il loro diritto alla libertà di parola e esprimono il loro dissenso. Questo sta accadendo proprio ora. In America, gli uomini più ricchi sono soddisfatti di abbandonare i bambini più poveri del mondo alla malattia e alla morte. Questo è ciò che sta accadendo».

E ancora: «E nel mio Paese stanno provando un sadico piacere a infliggere dolore ai lavoratori americani, mentre stiamo tornando sui diritti civili che hanno portato a una società più giusta. Stanno abbandonando i nostri grandi alleati schierandosi con i dittatori, contro coloro che lottano per la loro libertà. Stanno finanziando le università americane che non si piegano alle loro richieste ideologiche. Stanno rimuovendo i residenti dalle strade americane e, senza un giusto processo, li stanno deportando in centri di detenzione e prigioni straniere. Tutto questo sta succedendo ora».

Springsteen ha così concluso: «La maggioranza dei nostri rappresentanti eletti non è riuscita a proteggere il popolo americano dagli abusi di un presidente inadatto e di un governo farabutto. Non hanno alcuna preoccupazione o idea di cosa significhi essere profondamente americani. L’America di cui vi ho cantato per 50 anni è reale e, a prescindere dai suoi difetti, è un grande Paese con un grande popolo. Sopravviveremo a questo momento. Ora ho speranza, perché credo nella verità di ciò che ha detto il grande scrittore americano James Baldwin: “In questo mondo non c’è tanta umanità quanta se ne vorrebbe, ma ce n’è abbastanza”. Preghiamo».

Da Rolling Stone US.