Taylor Swift è stata coinvolta nella battaglia legale di Blake Lively e Justin Baldoni

Taylor Swift è stata ulteriormente coinvolta nel dramma legale tra Justin Baldoni e Blake Lively. Venerdì, alcune testate hanno confermato la voce secondo cui Swift sarebbe stata citata in giudizio nella causa tra Baldoni e Lively. Ora, la portavoce della cantante ha criticato duramente la citazione, dichiarando a Rolling Stone US che il coinvolgimento di Swift nel film It Ends With Us si è limitato alla concessione in licenza di una sua canzone.

«Taylor Swift non ha mai messo piede sul set di questo film, non ha avuto alcun ruolo nelle decisioni di casting o creative, non ha composto la colonna sonora, non ha mai visto un montaggio né fornito alcuna nota sul film», ha dichiarato la portavoce, aggiungendo: «Non ha nemmeno visto It Ends With Us fino a settimane dopo la sua uscita pubblica, ed era in viaggio in tutto il mondo tra il 2023 e il 2024, impegnata nel tour più grande della storia».

La dichiarazione contraddice leggermente quanto affermato in precedenza da Baldoni, che aveva raccontato che durante un incontro nell’attico di Lively a Tribeca per discutere una riscrittura di una scena, una celebrità — poi rivelatasi essere Swift — sarebbe passata casualmente e avrebbe sostenuto il lavoro di scrittura di Lively. In seguito, secondo un messaggio incluso nella causa legale di Baldoni, Lively avrebbe definito Reynolds e Swift i suoi “draghi”, in riferimento a Game of Thrones.

In precedenti documenti presentati in tribunale, il team legale di Baldoni ha suggerito che Taylor Swift potrebbe essere a conoscenza delle opinioni di Blake Lively sulla causa e su alcuni eventi rilevanti legati alla disputa. Inoltre, l’attrice di It Ends With Us Isabela Ferrer aveva dichiarato a Extra che Swift l’avrebbe aiutata a ottenere il ruolo della versione giovane del personaggio interpretato da Lively nel film («È stata una presenza utile nel processo di audizione… mi ha sconvolto il mondo», ha raccontato Ferrer sul red carpet del film).

«L’unico legame che Taylor ha avuto con questo film è stato autorizzare l’uso di una canzone, My Tears Ricochet» ha ribadito il portavoce della Swift nella dichiarazione di venerdì, riferendosi al brano tratto da Folklore presente nella pellicola. «Considerando che il suo coinvolgimento si è limitato alla licenza di un brano — come hanno fatto altri 19 artisti — questa citazione in giudizio è stata concepita unicamente per sfruttare il nome di Taylor Swift, attirare l’attenzione del pubblico e generare clickbait da tabloid, invece di concentrarsi sui fatti della causa» (l’avvocato di Baldoni, Bryan Freedman, non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di Rolling Stone US).

Baldoni è coinvolto in una battaglia legale con Blake Lively dal dicembre scorso, quando lei lo ha denunciato per presunte molestie sessuali e una campagna diffamatoria. Baldoni ha respinto le accuse e ha contrattaccato con una causa contro Lively, suo marito Ryan Reynolds e la loro addetta stampa, accusandoli di estorsione e diffamazione. Il processo per il caso di Lively è previsto per marzo 2026.

Da Rolling Stone US