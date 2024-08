SZA annuncia una pausa dai concerti, «almeno per un po’. Sto per sistemare la mia vita»

Ieri, un giorno dopo essersi esibita come headliner all’Osheaga Fest di Montreal, SZA ha annunciato che si prenderà una pausa dal palco «per un po’».

«Quello di ieri è stato il mio ultimo show, almeno per un po’», questo quanto l’artista ha scritto su X. «Sto finalmente per sistemare la mia vita, grazie a Dio».

Yesterday was my last show for a while . Finally bout to get my life together thank u God . — SZA (@sza) August 5, 2024

Il post è arrivato a ruota dopo la risposta della cantante al complimento di un fan, che aveva definito i suoi concerti «davvero hype».

«Mi fa molto felice, perché è tutto quello che sto cercando di fare!! Voglio solo catturare la vostra energia, mischiarla con la mia, aggiungerci un po’ di amore e rilanciarvela indietro», questo il commento di SZA. «Mi bastano 90 minuti per innamorarmi di voi».

This makes me so happy cause that’s all I’m tryna do !! I jus wanna capture yalls energy mix it up w mine add some love and throw it back . All within 90 mins 😂🤝🏾 I love you https://t.co/VQlnTX0HR9 — SZA (@sza) August 5, 2024

Quest’estate è stata intensa per l’artista, che si è esibita su palchi come quelli del Lollapalooza, Osheaga e Glastonbury. Il tutto dopo aver effettuato 63 date in tutto il mondo con il suo “SOS tour” tra febbraio 2023 e maggio 2024. L’album a cui era legato il tour, SOS, è stato inserito da Rolling Stone US in vetta alla classifica dei migliori dischi del 2023.

Attenzione però: il post “Kill Bill” dell’artista che parla di fare qualche passo indietro rispetto al palco è da intendersi come tempo da prendersi per produrre nuova musica. Infatti, durante il suo show al Lollapalooza ha fatto debuttare live una nuova canzone, Cry Baby, e ha detto alla folla: «Non è ancora fuori, ma lo sarà». Sempre da lei sono arrivati dei tease rispetto all’arrivo di un nuovo album, chiamato Lana, e a una possibile collaborazione con i Paramore.

«Farò uscire i leak e gli outtake di SOS presto, sarà un’edizione deluxe», ha scritto su X a marzo. «Lana si merita più tempo, e musica che nessuno ha mai sentito prima».

Will be dropping the leaks and outtakes from SOS as promised as the deluxe asap. Lana deserves more time and music no one’s ever heard before 🫶🏾 seems fair . Bless 💗 — SZA (@sza) March 27, 2024

Lo scorso weekend, SZA ha inoltre espresso il proprio supporto per Chappel Roan, condividendo un video della sua performance al Lollapalooza. La caption recitava: «Mi fa venir voglia di continuare a fare nuova musica e arte, per sempre».

Da Rolling Stone US