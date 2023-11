Primavera Sound 2024: annunciata la line up con Lana del Rey, SZA, Pulp, Vampire Weekend, Charli XCX e Liberato

L’annuncio della line up del Primavera Sound è sempre un evento. Per la sua 22ª il Primavera fa un passo indietro e torna al suo formato che l’ha reso celebre in questi due decenni: un solo weekend a Barcellona dal 30 maggio al 1° giugno al Parc del Fòrum con la giornata gratuita di mercoledì 29 maggio – in cui si esibiranno i Phoenix e il party di chiusurà – il Brunch Electronik – che chiuderà il festival il 2 giugno.

Ma arriviamo ai nomi annunciati in cui, come di consueto, si mescola pop, alternative rock, metal ed elettronica. Come headliner troveremo quindi Lana del Rey e SZA, a cui seguono Pulp, Vampire Weekend, Mitski, Charli XCX, Justice, PJ Harvey, The National, FKA twigs, Bikini Kill, Deftones e Troye Sivan. E poi ancora American Football, Arca, La Zowi, A.G. Cook, BADBADNOTGOOD, Hannah Diamond, Nala Sinephro e Peggy Gou.

Alla lista si aggiungono anche i Clipse, Mica Levi, Freddie Gibs & Madlib, Beth Gibbons e William Basinski. Naturalmente ci saranno gli Shellac, e ancora gli Yo La Tengo, Arab Strap, Romy, Disclosure, 070 Shake, Lemon Twigs e un altro centinaio di artisti. A rappresentare l’Italia ci sarà Liberato.

Da oggi al 23 novembre, sul sito del Primavera Sound sarà disponibile un modulo di registrazione per la fan sale che si attiverà il 23 novembre stesso su Dice: il biglietto generale per l’intero festival costerà 265 € (più booking fee) e il biglietto VIP per l’intero festival costerà 495 € (più booking fee) fino all’esaurimento dei biglietti. La vendita generale dei biglietti aprirà il 24 novembre alle 11.