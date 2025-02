News Musica

Grammy 2025, Kendrick Lamar pigliatutto, a Beyoncé l’album dell’anno: la lista completa dei vincitori

‘Cowboy Carter’ è il miglior disco del 2024 in assoluto e nella categoria country, ma la canzone più premiata è ‘Not Like Us’ del rapper. L’album rock è dei Rolling Stones, tre statuette per St. Vincent, zero premi per Taylor Swift nonostante le sei nomination