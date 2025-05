Ci sono voluti i Puffi per convincere Rihanna a tornare a fare musica

Tutti ad aspettare il suo album e lei, naturalmente, prende tutta un’altra strada, ovvero quella che porta nel mondo dei Puffi. Non è arrivato infatti un seguito di Anti a 9 anni di distanza dalla sua pubblicazione, ma per i fan di Rihanna oggi è comunque una bella giornata.

L’artista delle Barbados ha infatti pubblicato Friend of Mine, il suo primo inedito in tre anni (l’ultimo fu Lift Me Up dalla colonna sonora di Black Panther: Wakanda Forever). Anche questa volta il brano è stato scritto per una colonna sonora, quella per il nuovo film dei Puffi, in cui Rihanna presterà la voce a Puffetta.

Il brano è accompagnato da un videoclip che si apre con Rihanna che si aggira per Pufflandia con un ombrello a forma di fiore. Aperto un portale, il videoclip compie una transizione verso delle scene in animazione in cui i Puffi si lanciano in coreografie sulla musica della cantante. Il brano è prodotto da Jon Bellion, Fallen e Pete Nappi.

Guarda il video: