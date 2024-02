Di lotta e di spettacolo: i momenti chiave dei Grammy 2024

Joni Mitchell, e basta

No, la più grande cantautrice di sempre non si era mai esibita ai Grammy. Lo ha fatto ieri cantando Both Sides Now, il pezzo col quale vinse il suo primo grammofonino oltre mezzo secolo fa. L’ha cantata seduta su una poltrona che è parsa un trono e stringendo un bastone. Commozione à gogo. Ah, il suo album dal vivo a Newport ha vinto nella categoria Best Folk Album.

L’arresto di Killer Mike

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8 — Chris Gardner (@chrissgardner) February 5, 2024

In campo rap, il vincitore della serata è stato Killer Mike, che ha portato a casa tre premi. Ma fatto parlare di sé anche per un altro motivo: è stato fermato e ammanettato all’interno della Crypto.com Arena dalla polizia di Los Angeles per un «alterco fisico» di cui non si sa molto altro. Il rapper è stato interrogato e arrestato per aggressione. È stato poi rilasciato.

Taylor Swift annuncia il nuovo album

È la prima artista a vincere quattro Grammy per quattro album: ieri Midnights, in passato Folklore, 1989 e Fearless. Per ringraziare i fan, ha annunciato «un segreto che ho mantenuto negli ultimi due anni»: il 19 aprile pubblicherà il nuovo album di inediti Tortured Poets Department.

La prima volta di Miley Cyrus

Cofana e borsetta, la sciura Cyrus ha vinto il primo Grammy della sua storia. Anzi, ne ha vinti due per Flowers: Record of the Year e Best Pop Solo Performance. Ha anche fatto dal vivo Flowers invitando il pubblico a cantare e ballare: «Com’è che vi comportare come se non conosceste la canzone?».

Il «rot in piss» di Phoebe Bridgers

Zitta zitta, Phoebe Bridgers ha vinto in quattro categorie, tre con le Boygenius e una con SZA. Al posto di annunciare un nuovo album come Swift, ne ha approfittato, parlando con Rolling Stone, per augurarsi che l’ex capo dei Grammy Neil Portnow, marcisca nel piscio una volta morto. «Ha detto che le donne devono farsi avanti se vogliono essere candidate e vincere i Grammy. Ed è stato accusato di violenza sessuale. Gli vorrei dire: so che non sei ancora morto, ma quando lo sarai, marcisci nel piscio». «Rot in piss» le piace: lo ha usato anche in occasione della morte di Jerry Lee Lewis.

SZA senza fiato

Ha vinto tre Grammy ed è rimasta «senza fiato» quanto si è trattato di ringraziare per il premio per la migliore canzone R&B. Lizzo ha annunciato la vincitrice, ma sono passati 30 lunghi secondi prima che SZA arrivasse a ritirare il premio, mentre le celebrities applaudivano e si guardavano attorno come a chiedere: ma dov’è finita? «Mi stavo cambiando e sono venuta di corsa», ha spiegato. Nel corso della serata ha cantato Snooze e Kill Bill. Durante una pausa pubblicitaria, si è sentito anche un pezzo della sua nuova canzone Saturn: “I tread over Saturn, I can’t break this pattern of floatin’ away”. Potrebbe essere compreso nella versione deluxe di SOS.

Il ritorno di Tracy Chapman

La cantante folk-pop, anzi praticamente il simbolo delle cantanti folk-pop per la generazione X non è una che vedi spesso in occasioni come i Grammy. Anzi, non la si vede spesso e basta e in tv , visto che non ci andava da una decina d’anni. È tornata per cantare Fast Car con Luke Combs.

La ginnastica dolce di Dua Lipa

DUA LIPA FULL GRAMMY PERFORMANCE IS HEREEE pic.twitter.com/GCFvs9Bmsn — pop culture gal (@allurequinn) February 5, 2024

Il riscaldamento alla serata l’ha fornito Dua Lipa, che ha fatto un medley comprendente Houdini e ha presentato per la prima volta dal vivo il nuovo singolo Training Season.

L’apparizione di Céline Dion

Date le voci sulla sua malattia, vedere Céline Dion arrivare ai Grammy 2024 e salire sul palco è stato un bel momento. La cantante ha presentato il premio per l’album dell’anno, che è andato a Taylor Swift. «Quando dico che sono felice d’essere qui, lo dico dal profondo del cuore». Ci crediamo.

Billie Eilish intima e rétro chic

Nella serata in cui sono state premiate sia la colonna sonora di Barbie che quella di Oppenheimer, una Billie Eilish dal look rétro chic ha cantato What Way I Made for? accompagnata in versione intima dal fratello Finneas al piano. Qualcuno si è lamentato per il brusio in sala.

Billy Joel suona il suo primo singolo da 17 anni

Giovedì scorso Billy Joel ha pubblicato la sua prima canzone inedita da 17 anni a questa parte, Turn the Lights Back On. Ieri sera l’ha suonata ai Grammy. «One of the greats!», ha esclamato Trevor Noah.

Il pugno chiuso di Annie Lennox

Annie Lennox at the #Grammys: “Artists for ceasefire. Peace in the world.” pic.twitter.com/bF8R5n2zLA — Variety (@Variety) February 5, 2024

Annie Lennox ha reso omaggio a Sinéad O’Connor cantando Nothing Compares 2 U. Con lei, Wendy Melvoin e Lisa Coleman, note tra le altre cosa per la collaborazione con Prince, autore delle canzone. Col pugno chiuso, Lennox ha anche chiesto il cessate il fuoco a Gaza: «Artists for a ceasefire. Peace in the world». Anche le Boygenius hanno indossato una spilla “Artists for a ceasefire”.

Gli U2 in collegamento dallo Sphere

U2 Performs at the Sphere in Las Vegas during the 2024 #Grammys pic.twitter.com/JV6I6YskaT — The Hollywood Reporter (@THR) February 5, 2024

Gli U2 non erano a Los Angeles per i Grammy, ma a Las Vegas per il loro show allo Sphere. Questo non ha impedito loro di esibirsi in collegamento dal Nevada e fare Atomic City, il pezzo-simbolo della loro residency nella Sin City.

Il «get it right» di Jay-Z

L’hip hop è rappresentato nei Grammy, ma nelle categorie principali vincono tradizionalmente dischi pop. «Vi vogliamo bene, a tutti quanti», ha detto Jay-Z ritirando il Dr. Dre Global Impact Award, «e vogliamo che facciate la giusta. O almeno, che ci andiate vicino». Ha poi citato una certa «young lady» che ha sposato e che ha vinto una caterva di Grammy, ma mai quello per l’album dell’anno.