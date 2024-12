Mark Ronson ricorda Quincy Jones: «Era un modello impossibile, ma irradiava generosità»

Mark Ronson ricorda il leggendario produttore Quincy Jones. Giovedì scorso, l’otto volte vincitore di un Grammy ha condiviso un tributo a Jones attraverso il Guardian, definendo Jones un “benevolo sostenitore della meraviglia della musica”.

“Perdere Quincy è come un buco nero che inghiotte parte dell’universo musicale”, ha scritto Ronson. “Ma il suo lavoro vivrà per sempre, così come le sue lezioni. Continuate a sforzarvi di raggiungere una conoscenza più profonda. Lasciate sempre spazio a qualcosa di più grande di voi. Perché a volte la magia accade quando ci facciamo da parte”.

Nel suo toccante tributo, Ronson ha ricordato di aver letto l’autobiografia del produttore, Q, e di essersi sentito in sintonia con la storia di Jones, che ha abbandonato gli accordi con Ray Charles per studiare teoria musicale a Parigi e concentrarsi sul suo mestiere.

“Immaginate di raggiungere l’apice del successo, soprattutto come giovane musicista nero nell’America segregata degli anni Cinquanta, e di dire grazie, ma ricomincio da capo per amore degli accordi e dell’armonia”, ha scritto Ronson. “È fantastico avere quel tipo di coraggio”.

“Ma questo è il rischio di tenere Quincy come metro di paragone”, ha continuato Ronson. “È uno standard impossibile. Per i produttori e gli arrangiatori come me, non si è limitato ad alzare l’asticella, ma l’ha nascosta dove nessuno poteva arrivare”.

Ronson ha raccontato di aver avuto la “fortuna” di passare del tempo con Quincy mentre era fidanzato con sua figlia Rashida, alla quale dice di essere “ancora vicino”.

“Nel corso degli anni, mi mandava biglietti gentili – aveva una particolare predilezione per Amy [Winehouse] – e spesso ci frequentavamo ogni volta che suonavo al festival jazz di Montreux, un luogo che amava”, ha scritto Ronson. “Vederlo lì, a destra del palco, seduto sulla sua sedia da direttore – con l’aspetto di un padrino della musica che ti sorride – mi ha suscitato un mix di emozioni.”

“Il più grande produttore e arrangiatore di tutti i tempi, che osservava ogni tua mossa, era assolutamente terrificante. Eppure irradiava solo generosità. Tutto ciò che voleva era che tu vincessi, che brillassi”, ha aggiunto. “Aveva già raggiunto l’inimmaginabile. Ora esisteva come qualcosa di raro e bellissimo: una sorta di benevolo sostenitore della meraviglia della musica stessa”.

Jones è morto il 3 novembre nella sua casa di Los Angeles. Star di tutte le arti, tra cui Stevie Wonder, Colman Domingo, Nile Rodgers, The Weeknd, Victoria Monét e Flea, hanno condiviso toccanti tributi al musicista scomparso.

In un post su Instagram poco dopo la sua morte, la figlia di Jones, Rashida, ha ricordato il padre come un’affettuosa “icona”.

“Mio padre è stato un animale notturno per tutta la sua vita adulta. Passava le sue ‘ore di jazz’ a partire dal liceo, e non si è mai voltato indietro. Quando ero piccola, mi svegliavo nel cuore della notte per cercarlo”, ha scritto all’inizio di novembre. “Senza dubbio era da qualche parte in casa a comporre – alla vecchia maniera, con una penna e uno spartito. Non mi rimandava mai a letto. Mi sorrideva e mi portava tra le sue braccia mentre continuava a lavorare… Non c’era posto più sicuro al mondo per me”.

Da Rolling Stone US