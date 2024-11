Rashida Jones ricorda il padre Quincy: «Lui era l’amore»

Rashida Jones ha reso omaggio al defunto padre, Quincy Jones, definendolo un «innovatore culturale». In un post su Instagram, il primo dalla sua scomparsa avvenuta domenica a 91 anni, l’attrice ha condiviso alcuni ricordi della sua infanzia, passata accanto a quello che ha definito «un’icona».

«Mio padre è stato un nottambulo per tutta la vita. Ha seguito i “ritmi del jazz” sin dal liceo e non è mai tornato indietro. Da bambina mi svegliavo nel cuore della notte per cercarlo, e sempre lo trovavo in qualche angolo della casa, intento a comporre (alla vecchia maniera, con penna e spartito). Non mi mandava mai a letto. Mi sorrideva e mi prendeva tra le braccia mentre continuava a lavorare… per me non c’era posto più sicuro al mondo».

Rashida ha descritto suo padre come un gigante e un genio, ma soprattutto come un «canale d’amore. Lui ERA l’amore».

Continua: «Ha fatto sentire tutti quelli che ha incontrato amati e considerati. Questo è il suo lascito. Sono stata abbastanza fortunata da vivere questo amore da vicino. Mi mancheranno i suoi abbracci e i suoi baci, la sua devozione incondizionata e i suoi consigli. Papà, è un onore essere tua figlia. Il tuo amore vivrà per sempre». Così si chiude il messaggio.

Quincy Jones, leggendario produttore musicale, è morto il 3 novembre nella sua casa a Los Angeles. Prima della figlia, diverse star e colleghi che avevano lavorato con Jones hanno condiviso messaggi di affetto, stima e cordoglio per la sua scomparsa.

Da Rolling Stone US