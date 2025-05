Bono ha pubblicato l’inedito “The Showman” tratto da “Stories of Surrender”

Bono ha pubblicato The Showman (Stories of Surrender Version), il primo estratto dall’EP Stories of Surrender che uscirà il prossimo 30 maggio (in digitale e vinile) e che sarà completato da Desire e Sunday Bloody Sunday entrambe nella versione Stories of Surrender. Il brano, scritto con gli altri tre membri degli U2 ma mai pubblicato prima, vede qui Bono accompagnato da Gemma Doherty che contribuisce alle backing vocal.

The Showman è inoltre la canzone con cui, a teatro vuoto sui titoli di coda, si conclude Bono: Stories of Surrender, il film documentario diretto da Andrew Dominik che dopo essere stato presentato a Cannes arriverà su Apple Tv+ il 30 maggio e che nasce dallo spettacolo teatrale omonimo del musicista, a sua volta legato al libro Surrender. 40 canzoni, una storia. Nel film compaiono infatti anche scene girate al Teatro San Carlo di Napoli, dove Bono si esibì a maggio 2023 (qui il nostro racconto).

Ascolta The Showman (Stories of Surrender Version) qui: