Eurovision 2025, tutto quello che c’è da sapere sulla finale

Dopo le due semifinali che si sono tenute il 13 e il 15 maggio, e che hanno completato la lista degli artisti che si sfideranno per il primo posto all’Eurovision Song Contest 2025, siamo finalmente giunti alla serata finale.

Alla finale parteciperanno in 26: i 20 qualificati dalle semifinali, la Svizzera (che ha strappato il pass come paese ospitante) e i rappresentanti delle Big 5, ovvero le cinque nazioni che per diritto accedono direttamente all’ultimo step (Italia, Francia, Germania, Regno Unito e Spagna). Sarà una finale molto italiana, visto che, oltre al nostro rappresentante Lucio Corsi (con Volevo essere un duro), troveremo anche Gabry Ponte con Tutta l’Italia e Espresso macchiato dell’estone Tommy Cash, che sono riusciti a superare la prima eliminazione. In finale anche la discussa Yuval Raphael, l’artista israeliana al centro delle polemiche di questi giorni (in ultima quella che ha coinvolto BigMama, commentatrice dell’ESC per l’Italia).

Condotto da Michelle Hunziker, Hazel Brugger e Sandra Studer, l’evento prenderà il via alle 21 e sarà visibile nel nostro Paese su Rai 1 (con il commento di Gabriele Corsi e BigMama). Ma come si deciderà il vincitore di quest’edizione? Il sistema di voto di quest’anno è misto e il risultato finale sarà il frutto di una combinazione tra i voti del pubblico (che peseranno per il 50,7%) e quelli delle giurie nazionali, composte da cinque esperti per ciascun Paese partecipante (e che contribuiranno al 49,3%). Il pubblico non potrà però votare per il rappresentante del proprio Paese, quindi neanche in un’azione popolare potremo supportare il nostro Lucio Corsi (che si esibirà per quattordicesimo, ma che pare ben lontano dai favoriti). Ogni persona potrà esprimere il proprio voto telefonando, inviando un SMS o attraverso l’app ufficiale, potendo esprimere al massimo cinque voti. Voteranno le giurie di tutti i 37 Paesi partecipanti; le scelte della giuria italiana saranno annunciate da Topo Gigio.

Ad aprire la serata ci sarà l’esibizione di Nemo, l’artista svizzero che ha vinto l’ultimo ESC. Durante l’evento Michelle Hunziker canterà Nel blu, dipinto di blu di Domenico Modugno, mentre Sandra Studer, l’altra presentatrice, si esibirà con la sua Canzone per te, con la quale partecipò all’Eurovision nel 1991. Nel primo intervallo ci sarà un momento dedicato ad alcuni brani che la Svizzera ha portato negli anni all’Eurovision, mentre nel secondo si esibiranno due precedenti vincitori del televoto dell’ESC, Baby Lasagna e Käärijä.

La scaletta di uscita:

1. Norvegia: Kyle Alessandro con Lighter

2. Lussemburgo: Laura Thorn con La Poupée Monte Le Son

3. Estonia: Tommy Cash con Espresso macchiato

4. Israele: Yuval Raphael con New Day Will Rise

5. Lituania: Katarsis con Tavo Akys

6. Spagna: Melody con Esa Diva

7. Ucraina: Ziferblat con Bird of Pray

8. Regno Unito: Remember Monday con What The Hell Just Happened?

9. Austria: JJ con Wasted Love

10. Islanda: Væb con Róa

11. Lettonia: Tautumeitas con Bur Man Laimi

12. Paesi Bassi: Claude con C’est la vie

13. Finlandia: Erika Vikman con Ich komme

14. Italia: Lucio Corsi con Volevo essere un duro

15. Polonia: Justyna Steczkowska con Gaja

16. Germania: Abor e Tynna con Baller

17. Grecia: Klavdia con Asteromáta

18. Armenia: Parg con Survivor

19. Svizzera: Zoë Më con Voyage

20. Malta: Miriana Conte con Serving

21. Portogallo: Napa con Deslocado

22. Danimarca: Sissal con Hallucination

23. Svezia: Kaj con Bara Bada Bastu

24. Francia: Louane con Maman

25. San Marino:Gabry Ponte con Tutta l’Italia

26. Albania: Shkodra Elektronike con Zjerm