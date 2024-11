È morto Quincy Jones. Il leggendario musicista e produttore aveva 91 anni.

La notizia è stata data dal suo publicist Arnold Robinson: Jones è mancato nella notte di domenica nella sua casa di bel Air circondato dai famigliari. «È una perdita incredibile», scrivono, «ma vogliamo celebrare la vita che ha fatto, sapendo che non ci sarà mai un altro come lui».

È verissimo. Jones è stato uno dei grandi della musica popolare del Novecento. Se nel pop è noto per la collaborazione con Michael Jackson, essendo l’uomo che ha prodotto il tris di album fondamentali formato da Off the Wall, Thriller e Bad, il suo nome è legato anzitutto al jazz. È stato infatti un notevole arrangiatore, bandleader e autore di dischi a proprio nome prima di dedicarsi alle canzoni pop e alla scrittura di colonne sonore. Ed è stato anche un nome importante della discografia e dell’industria dell’intrattenimento americana. È stato un definitiva un gigante della musica senza confini.

Nasce nel 1933 nel South Side, il quartiere di Chicago dove negli anni ’50 fiorisce il blues elettrico, creatosi da una parte dalla diaspora dei musicisti di colore verso nord e dall’altra dall’elettrificazione della musica popolare. «Fino agli 11 anni» ha detto «volevo essere un ganster. È Chicago. Vuoi essere quello che vedi, e noi vedevamo quella roba». Raccontava di una rapina grazie alla quale ha scoperto la sua vera vocazione: «C’era un’armeria, ci infiliamo all’interno e apro anche tutte le stanze dei piani alti, della dirigenza. Ce n’è una con un piccolo pianoforte al centro e vado oltre. Ma qualcosa mi dice “Idiota, torna in quella stanza!”. Così torno indietro, accarezzo il piano e ogni singola goccia di sangue nel mio corpo mi dice “Questo è quello che farai per tutta la tua vita”. E mi ha salvato».

Dopo la separazione dei genitori, si trasferisce a Seattle (il padre lavorava nei cantieri navali del Puget Sound) dove frequenta la Garfield High School, la scuola dove passerà anche Jimi Hendrix. Proprio a Seattle inizia la sua attività di musicista. Lì incontra un giovanissimo Ray Charles, che considera una fonte d’ispirazione per la perseveranza con la quale perseguiva i suoi obiettivi nonostante la cecità. «È merito suo se ho imparato ad apprezzare diversi stili di musica».

Il suo talento, e forse anche l’etica del lavoro ereditata dal padre, lo portano prima al rinomato Berklee College of Music di Boston e poi alla carriera di musicista professionista cominciata al fianco del grande jazzista Lionel Hampton e proseguita con Dizzy Gillespie, in altre parole il meglio dell’epoca. Ha anche un lato colto. «Nessuno mi voleva per arrangiare un’orchestra di archi, quindi sono partito per Parigi per studiare con Nadia Boulanger, l’insegnante di Igor Stravinsky, e il mitico Leonard Bernstein». Entra anche nella discografia nel ruolo di music director dell’etichetta Barclay e poi di vice-presidente della Mercury, primo afroamericano a coprire quel ruolo.

Negli anni ’60 alterna l’attività di bandleader (Soul Bossa Nova, che ha avuto un revival 35 anni dopo grazie a Austin Powers), arrangiatore per gente come Sarah Vaughan, Dinah Washington, Frank Sinatra, compositore di colonne sonore, da una parte la canzone di Lesley Core, dall’altra la musica di Count Basie. È produttore ad esempio di The Wiz, dall’adattamento cinematografico del Mago di Oz, dove recita Michael Jackson. E proprio l’incontro con Jackson gli regala la massima esposizione mediatica, soprattutto con Thriller, l’album più venduto di tutti i tempi.

In quanto produttore, diceva, «devi fare di tutto, dal babysitter allo psicologo. Devi prendere tante decisioni: se l’artista è stato attivo abbastanza per fargli prendere una pausa, se farlo riposare o continuare a spingere. È una relazione di fiducia, di affetto e di rispetto che deve instaurarsi tra due persone».

Jones continua negli anni ’80 a produrre musica per sé, basti pensare all’album The Dude e al pezzo Ai no corrida, a impegnarsi in operazioni di beneficenza come la canzone all-star We Are the World, a scrivere per il cinema, vedi ad esempio Il colore viola. È una forza non sono musicale, ma anche nell’industria, con tutta una serie di attività della Qwest Entertainment che comprendono la produzione di serie televisive come Willy, il principe di Bel-Air.

Ha raccontato la sua storia nell’autobiografia del 2001 Q: The Autobiography of Quincy Jones e nel documentario su Netflix Quincy. Una delle sue ultime apparizioni è in A Tale by Quincy, un pezzo dell’album di The Weeknd Dawn FM. Ha ricevuto 88 nomination ai Grammy, vincendone 28.

«Mio padre» diceva la figlia Rachida Jones ai tempi del documentario che ha diretto con Alan Hicks «ha una curiosità insaziabile, non sa smettere di imparare, di raccogliere dati, di provare nuove esperienze… Si fermasse morirebbe. Ha dei sogni talmente grandi che per realizzarli gli servirebbero due vite. Ancora oggi, a 85 anni, papà scrive musica a mezzanotte, quando le sue muse sono sveglie e lo vanno a trovare e non finisce prima che spunti il sole».