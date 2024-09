È morto Tito Jackson, fratello di Michael, membro dei Jackson 5

È morto Tito Jackson. Il fratello di Michael aveva 70 anni. Non è ancora stata resa nota la causa della morte, ma Steve Manning, manager e amico di famiglia, ha detto a Entertainment Tonight che il cantante avrebbe avuto un infarto ieri mentre era in viaggio in auto dal New Mexico all’Oklahoma. La notizia è stata confermata dal nipote Siggy Jackson a People e dai tre figli, che si Instagram scrivono: «Siamo scioccati, rattristati e abbiamo cuore spezzato. Ricordatevi di fare ciò che nostro padre ha sempre detto: “Amatevi l’un l’altro”. Ti vogliamo bene papà».

Terzogenito di Joseph e Katherine Jackson, Tito aveva fatto parte dei Jackson 5 (poi Jacksons), la formazione di famiglia all’apice della popolarità alla fine degli anni ’60 e i ’70. Suonava la chitarra, ma ai tempi della Motown non gli era consentito partecipare alla registrazione delle parti strumentali, che erano affidate a session men.

Tito Jackson era nella formazione del Victory Tour, il giro di concerti del 1984 a cui partecipò il fratello Michael, a quel punto una superstar pop anche come solista grazie soprattutto a Off the Wall e Thriller. «Sono sempre stato quello tranquillo del gruppo e quindi la gente ci scherza su», ha detto Tito nel 2018. «Uno dei miei giocatori di basket preferiti, Charles Barkley, si è chiesto: “Se Tito non fosse nei Jackson 5, ci mancherebbe?”. Mi ha fatto male al cuore, mi ha distrutto».

Negli anni 2000 Tito Jackson ha intrapreso la carriera solista, in chiave più blues e rhythm & blues, ha fatto parte con Stewart Copeland e altri della giuria del talent della BBC Just the Two of Us, ha partecipato alla serie tv The Jacksons: A Family Dinasty, ha lanciato la carriera dei 3T, il gruppo dei tre figli Taj, Taryll e TJ.

Ha pubblicato un album solista solamente nel 2016, Tito Time, lanciato dal singolo Get It Baby col featuring di Big Daddy Kane. Il suo ultimo album è Under Your Spell del 2021, con ospiti tra gli altri Stevie Wonder, George Benson e Joe Bonamassa. Di recente, aveva rimesso assieme una versione dei Jacksons con Marlon e Jackie.

Nel suo ultimo post su Instagram, lo si vede a Monaco coi due fratelli di fronte a un momento eretto in memoria di Michael. «Siamo profondamente grati per questo luogo speciale che onora non solo la sua memoria, ma anche la nostra eredità comune. Grazie per aver mantenuto vivo il suo spirito».