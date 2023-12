Gli eredi di Michael Jackson hanno fatto ritirare 25 bobine di inediti «trafugate»

Venticinque bobine metalliche, contenenti i master di alcuni brani inediti del Re del Pop registrati nel 1994 agli studi newyorchesi The Hit Factory – tra cui Lost in Love, Like U, New Jelly e Rescue Me – sono stati ritirati dal sito della casa d’aste Gotta Have Rock and Roll dopo che uno dei rappresentanti degli eredi di Jackson, Alex Spiro, ha minacciato un’azione legale.

Le bobine erano state presentate dalla casa d’aste il mese scorso e sarebbero state vendute come “artifacts only”, ovvero come oggetti puri, privi di diritto d’autore e sotto stretto divieto di riprodurne i contenuti. Secondo Rolling Stone US, ogni bobina avrebbe potuto attrarre offerte tra i 500 e 4.000 dollari.

L’azione arriva dopo una prima lettera di diffida inviata il 29 novembre a Gotta Have Rock and Roll da un altro legale degli eredi, Jonathan Steinsapir. Come riportato da Billboard, nella lettera si sarebbe parlato di bobine “rubate, o trafugate senza autorizzazione” da parte degli eredi di Jackson.