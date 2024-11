Quincy Jones e il cinema: 5 film fondamentali per capirlo

La calda notte dell’ispettore Tibbs

Norman Jewison 1967

Quincy Jones - Foul Owl (In The Heat Of The Night OST)

Dopo la notevole collaborazione per La vita corre sul filo (1965) di Sydney Pollack, Quincy ritrova Sidney Poitier, che sarebbe rimasto l’amico di una vita, per il titolo che quell’anno avrebbe vinto l’Oscar come miglior film. Jones non fu (vergognosamente) nemmeno candidato: né per la colonna sonora, né per la title track cantata da Ray Charles. Che però scalò le classifiche. Tiè, Academy.

Un colpo all’italiana

Peter Collinson 1969

The Italian Job 1969 720p intro

Certo, c’è il tema On Days Like These, composto da Quincy Jones e cantato da Matt Monro (lo stesso di From Russia with Love, title track di A 007, dalla Russia con amore: e si sente). Ma anche una partitura generale che unisce gli standard per così dire hollywoodiani, lo stile British “swinging” dell’epoca e il tocco “all’italiana” che non poteva mancare, nell’action-comedy starring Michael Caine rimasto un culto ancora oggi. Ma la fine degli anni ’60 resta terreno fertilissimo per il compositore: vedi anche il lavoro su A sangue freddo (In Cold Blood), da Truman Capote, e il sessualmente rivoluzionario Bob & Carol & Ted & Alice di Paul Mazursky.

Getaway!

Sam Peckinpah 1972

Quincy Jones - The Getaway (Love Theme) - B.O.F "Guet-apens" (1972)

Un tema d’amore ipnotico è quello che segue l’action love story con protagonisti Steve McQueen e Ali McGraw, diretti dal maestro della violenza Sam Peckinpah. Quincy Jones collabora con l’armonicista belga Toots Thielemans per creare un’atmosfera sospesa, perfettamente a cavallo tra i 60s e i 70s. Fun (o forse no) fact: la colonna sonora non è mai stata pubblicata integralmente. Doppietta, nello stesso anno, con La pietra che scotta di Peter Yates, protagonista un altro biondo: Robert Redford.

Il colore viola

Steven Spielberg 1985

Main Title (From "The Color Purple" Soundtrack)

Steven Spielberg mette in pausa la collaborazione con John Williams e ingaggia Quincy, anche produttore del film, per il commento musicale dell’adattamento del bestseller di Alice Walker. Gli anni ’80 non sono sempre facili per Jones: vedi il flop di The Wiz (in italiano I’m Magic), rilettura del Mago di Oz che però ci lascia i “feat.” del compositore con Diana Ross, Michael Jackson e Ted Ross e gli dà una nomination agli Oscar. Con Spielberg invece ne avrà tre: miglior film, miglior colonna sonora e miglior canzone a Miss Celie’s Blues (Sister), scritta con Rod Temperton e Lionel Richie. Quincy avrebbe però vinto solo un Oscar alla carriera, nel 1995.

Quincy

Alan Hicks, Rashida Jones 2018

Quincy | Official Trailer [HD] | Netflix

Seguito dallo sguardo di Alan Hicks e della figlia Rashida Jones, Quincy si mette per la prima volta (o quasi) dall’altra parte della macchina da presa per un ritratto-confessione che è ancora un breviario su come si fa la musica. La questione razziale (che lui ha saputo sfidare), il rapporto con i “suoi” artisti (Michael Jackson su tutti), la vita privata: per conoscere Quincy, un documento imprescindibile.