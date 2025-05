Terraforma Exo 2025: il festival di ecologia sonora torna in (tre) città

Milano, Roma e Palermo: queste le nuove coordinate di Terraforma Exo, il formato itinerante di indagine sonora e ambientale nato come estensione urbana del festival Terraforma. Dopo il primo esperimento, la manifestazione rilancia ampliando il raggio d’azione e mantenendo saldo il suo approccio site-specific, per trasformare spazi pubblici e storici in dispositivi di ascolto e riflessione collettiva.

Il tema resta l’ecologia sonora, declinata come strumento per interrogare la crisi climatica, i sistemi urbani e il rapporto tra uomo e ambiente. L’edizione 2025 è realizzata in collaborazione con Atlas of Change e attraversa tre scenari differenti: il Parco Sempione di Milano (28–29 giugno), il Forte Antenne di Roma (27 settembre) e Villa Tasca a Palermo (25 ottobre).

La tappa milanese riconferma il Parco Sempione come centro nevralgico, con eventi diffusi tra Torre Branca, la Palazzina Appiani e il Giardino della Triennale e una club night al Gatto Verde. Tra gli appuntamenti principali Lorenzo Senni con EUREKA! (Mix Legacy 2011–2025): una selezione di quindici anni di esperimenti sulla trance ricomposta, co-curata con Nuits Sonores.

Poi Florian Hecker presenterà FAVN, performance automatizzata che incrocia Debussy, il poeta Mallarmé e psicofisica. The Talk è invece il progetto firmato da Heith, James K e Günseli Yalcinkaya, ispirato al meccanismo di Antikythera, il primo computer artificiale della storia, e all’uso del suono come tecnologia narrativa.

Si continua con Bill Kouligas & Forensis e il loro The Drum and the Bird, indagine sonora sull’amnesia coloniale tedesca in Namibia. In chiusura di giornata, il trio HiTech da Detroit porta la sua visione ghetto-tech della club culture, mentre mi-el rimescola bass music, electro e malinconia underground.

Il 27 settembre Terraforma Exo arriva a Roma per la prima volta per una giornata nel contesto del Forte Antenne, ottocentesca roccaforte nascosta tra gli alberi di Villa Ada. In programma: Nkisi con Serpent Songs, archeologia sonora che intreccia mito, memoria e resistenza attraverso ritmi ancestrali. Underground Resistance, storica crew techno di Detroit, porterà invece il progetto Depth Charge: politica, spiritualità e pressione sonora in egual misura.

Il 25 ottobre Terraforma Exo si chiuderà a Palermo negli spazi di Villa Tasca, dimora ottocentesca dove Wagner compose il terzo atto del Parsifal. Gli eventi, anche qui, intrecciano suono e storia: Moritz von Oswald presenterà Silencio, opera corale tra elettronica e voce ispirata a Varèse e Xenakis. Rrose interpreterà Having Never Written A Note For Percussion di James Tenney, un crescendo minimale su gong che diventa meditazione sonora e fisica.

I biglietti sono disponibili su Dice, con possibilità di acquistare bundle per più eventi. La lineup è ancora in aggiornamento.