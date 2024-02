Oscar 2024, Ryan Gosling canterà ‘I’m Just Ken’

Dopo mesi di speculazioni sulla possibilità che l’attore salisse sul palco per cantare I’m Just Ken durante la cerimonia di premiazione, Variety afferma che Gosling è ufficialmente pronto ad esibirsi. L’Academy non ha ancora commentato.

Il brano di Barbie, scritto e prodotto da Mark Ronson, è nominato per la migliore canzone originale. Gosling è anche in corsa per il premio come miglior attore non protagonista per il suo ruolo nel film.

Sebbene sia tradizione che tutti i pezzi candidati come migliore canzone originale vengano eseguiti dal vivo agli Academy Awards, non sono sempre gli artisti originali a performare durante la notte della stelle, lasciando così nel dubbio la partecipazione di Gosling.

All’inizio di questo mese, l’attore aveva detto sempre a Variety di essere “aperto” a esibirsi alla cerimonia, ma che non gli era stato ancora chiesto. “Potrebbe essere un rischio troppo grande farmi fare una cosa del genere”, ha detto. “Non so come funzionerebbe. Ma parliamone”.

I’m Just Ken è arrivato nella Billboard Hot 100 nella sua prima settimana al numero 87, segnando la prima apparizione di Gosling nella Hot 100. All’inizio di quest’anno, Warner Bros. ha condiviso un video clip dietro le quinte della realizzazione della canzone, che mostra l’attore sul set mentre la regista Greta Gerwig lo osserva strabiliata.

Ronson ha recentemente incontrato Rolling Stone per analizzare la realizzazione del brano, dicendo che Gerwig gli aveva detto: “Ho bisogno della cosa più massimalista che tu abbia mai scritto”.

Da Rolling Stone US