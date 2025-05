‘The Song Is Over’: gli Who stanno per annunciare l’ultimo tour?

Strano, ma vero: solo al Teenage Cancer Trust dello scorso marzo alla Royal Albert Hall di Londra gli Who hanno suonato per la prima volta in concerto The Song Is Over, un pezzo tratto da uno dei loro album migliori (per alcuni, il migliore in assoluto), ovvero Who’s Next del 1971.

E proprio The Song Is Over è il titolo scelto dal gruppo per un annuncio che verrà fatto oggi in conferenza stampa. In un post accompagnato da una foto di metà anni ’60, la band ha chiesto agli utenti dei social di inviare domande a cui risponderanno.

Gli Who non hanno spiegato di cosa si tratta: forse un nuovo progetto? “La canzone è finita” spinge a pensare che annunceranno il tour finale della loro travagliata storia. Non sarebbe la prima volta in cui dicono addio al pubblico per poi tornare, ma Pete Townshend sta per compiere 80 anni, Roger Daltrey ne ha 81 e problemi di udito, e non solo.

Proprio durante The Song Is Over alla Albert Hall Daltrey ha detto di avere problemi a sentire se stesso, che è una delle cause del litigio col batterista Zak Starley che per il suo comportamento sul palco è stato estromesso dal gruppo.

Starkey è stato poi reintegrato ed è giusto che ci sia lui in un eventuale tour finale (a questo link tutti i batteristi che hanno suonato dal vivo col gruppo, lui è il più “longevo”). Intanto sono annunciate due date in Italia a luglio, domenica 20 allo Stadio Euganeo di Padova e martedì 22 all’Ippodromo San Siro Snai di Milano.