John Lydon contro i Kneecap: «Sarete miei nemici fino alla fine della vostra mediocre esistenza»

C’è una voce fuori dal coro che s’è alzato in difesa dei Kneecap. Com’è noto, il trio rap di Belfast è al centro delle polemiche e oggetto di appelli alla loro cancellazione dai festival estivi dopo che sono emersi due video di vecchi concerti in cui hanno inneggiato ad Hamas ed Hezbollah e hanno invitato il pubblico a uccidere i deputati conservatori, perché «l’unico Tory buono è un Tory morto».

Ancor prima, c’erano stati appelli (vedi Sharon Osbourne) a togliere ai tre il visto di lavoro negli Stati Uniti per aver mostrato al Coachella i messaggi “Israele sta compiendo un genocidio ai danni del popolo palestinese”, “Il governo degli Stati Uniti lo sta permettendo, armando e finanziando Israele nonostante i crimini di guerra”, “Fanculo Israele, Palestina libera”.

I Kneecap hanno poi ridimensionato i loro appelli a sostenere Hamas ed Hezbollah e hanno chiesto scusa alle famiglie dei parlamentari del Regno Unito vittime della violenza politica. Dai Massive Attack ai Fontaines D.C., decine di artisti inglesi e irlandesi si sono schierati dalla loro parte, difendendone la libertà d’espressione.

Uno dei pochi musicisti a criticarli apertamente è John Lydon. In un’intervista rilasciata a Good Morning Britain, il frontman di PiL e Sex Pistols, nonché padrino riluttante di quel punk inglese a cui in qualche modo si rifanno i Kneecap, ha detto in riferimento all’invito a uccidere i politici conservatori che se esorti ad ammazzare «un altro essere umano, non stai sostenendo alcuna causa. Sei mio nemico da oggi fino alla fine della tua mediocre esistenza».

«Non si parla così, non si trasformano i propri simili in nemici», ha detto Lydon. E poi, giocando sul nome del gruppo e sorridendo: «Al di là di questo, forse hanno bisogno di una bella gambizzata».

In quanto ai possibili paralleli tra Kneecap e Pistols per la capacità di sollevare polemiche mediatiche, Lydon crede effettivamente che i tre «credono di seguire l’esempio dei Sex Pistols», ma ha aggiunto sarcasticamente: «Certo, è utile avere dalla tua parte il Financial Times».