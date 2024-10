Damiano David da Jimmy Fallon: il video della performance

Ieri sera Damiano David ha fatto il debutto da solista a un late night show americano. Ospite del Tonight Show di Jimmy Fallon, dov’era già stato coi Måneskin, ha cantato il suo primo singolo Silverlines.

Prodotta da Labrinth, la canzone ha secondo Damiano «un livello di vulnerabilità e di onestà che non ero mai riuscito a raggiungere e non perché non fossi onesto nelle altre canzoni. Ho dovuto scavare più a fondo dentro me stesso».

«A un certo punto ho iniziato a soffrire di questo punto di vista molto parziale di me stesso. Ero io quello che sceglieva solo di esprimere quello. Il mio cervello e il mio corpo si sono ribellati e mi hanno costretto a tagliarmi in due e a mostrarmi al mondo».

Damiano David: Silverlines | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon

Watch this video on YouTube

Della canzone è stata pubblicata anche una versione orchestrale. Nell’intervista rilasciata a Fabio Fazio un mese fa, Damiano ha spiegato che «i Måneskin stanno benissimo, lavoreremo su nuovo materiale, non cambierà nulla».

Venerdì 25 ottobre il cantante dei Måneskin pubblicherà il secondo singolo solista Born with a Broken Heart. Ha postato su Instagram una piccola anteprima del video.