Geolier è l’artista più ascoltato in Italia su Spotify nel 2024, Taylor Swift nel mondo

Come di consueto Spotify ha pubblicato il suo Wrapped, ovvero i dati degli artisti più ascoltati in Italia e nel mondo.

In Italia c’è stato un cambio in vetta della classifica dell’artista più ascoltato sulla piattaforma: dopo tre anni consecutivi, Sfera Ebbasta si deve accontentare del secondo posto lasciando così il trono a Geolier e ai suoi 1,2 miliardi di stream realizzati nell’anno iniziato idealmente a Sanremo. Seguono Lazza, Tedua, Anna, Guè, Kid Yugi, Capo Plaza, Shiva e Tony Effe. Come si nota, tutti i primi 10 artisti fanno parte della scena urban.

Geolier si conferma in prima posizione anche negli album più ascoltati in Italia – anche questi, spoiler, tutti urban – con Dio lo sa, seguito da Icon di Tony Effe e Vera baddie di Anna. Le restanti posizioni, sono i nomi noti di sopra: La divina commedia di Tedua, I nomi del diavolo di Kid Yugi, Locura di Lazza, X2VR di Sfera Ebbasta, Ferite di Capo Plaza, Il coraggio di bambini di Geolier e Tunnel di Simba La Rue.

Stessa storia anche per le canzoni più ascoltate in Italia: il primo posto è I p’ me, tu p’ te di Geolier con 110 milioni di stream. Seguono Come un tuono di Rose Villain con Guè e Tuta Gold di Mahmood.

Gli artisti italiani più ascoltati all’estero sono, per il terzo anno consecutivo, i Måneskin, seguiti dai Meduza e Laura Pausini. Seguono, in una classifica piuttosto pazza, Ludovico Einaudi, Gigi D’Agostino, Laura Pausini, Antonio Vivaldi, Andrea Bocelli, Raffaella Carrà ed Eros Ramazzotti.

Per gli artisti più ascoltati al mondo, il podio è invece Taylor Swift, The Weeknd e Bad Bunny, mentre per gli album più ascoltati sono The Tortured Poets Department: The Anthology di Swift, Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish e Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter. Quest’ultima si aggiudica il primo posto nelle canzoni più ascoltate al mondo con l’oltre miliardo e 600 milioni di ascolti per Espresso, a cui fanno seguito Beautiful Things di Benson Boone e Birds of a Feather di Billie Eilish.

Artisti più ascoltati in Italia

1 Geolier

2 Sfera Ebbasta

3 Lazza

4 Tedua

5 Anna

6 Guè

7 Kid Yugi

8 Capo Plaza

9 Shiva

10 Tony Effe

Artiste più ascoltate in Italia

1 Anna

2 Rose Villain

3 Annalisa

4 Taylor Swift

5 Angelina Mango

6 Elodie

7 Emma

8 Billie Eilish

9 Dua Lipa

10 Madame

Artisti italiani più ascoltati all’estero

1 Måneskin

2 Meduza

3 Gabry Ponte

4 Ludovico Einaudi

5 Gigi D’Agostino

6 Laura Pausini

7 Antonio Vivaldi

8 Andrea Bocelli

9 Raffaella Carrà

10 Eros Ramazzotti

Le canzoni più ascoltate in Italia

1 I p’ me, tu p’ te di Geolier

2 Come un tuono (feat. Guè) di Rose Villain

3 Tuta gold di Mahmood

4 100 messaggi di Lazza

5 Sesso e samba (feat. Gaia) di Tony Effe

6 30°C di Amma

7 Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj

8 Dopo le 4 (feat. Bresh & Tedua) di Tony Effe

9 Sinceramente di Annalisa

10 Miu Miu di Tony Effe

Gli album più ascoltati in Italia

1 Dio lo sa di Geolier

2 Icon di Tony Effe

3 Vera baddie di Anna

4 La Divina Commedia di Tedua

5 I nomi del diavolo di Kid Yugi

6 Locura di Lazza

7 X2VR di Sfera Ebbasta

8 Ferite di Capo Plaza

9 Il coraggio dei bambini di Geolier

10 Tunnel di Simba La Rue

Gli artisti più ascoltati al mondo

1 Taylor Swift

2 The Weeknd

3 Bad Bunny

4 Drake

5 Billie Eilish

6 Travis Scott

7 Peso Pluma

8 Kanye West

9 Ariana Grande

10 Feid

Le canzoni più ascoltate al mondo

1 Espresso di Sabrina Carpenter

2 Beautiful Things di Benson Boone

3 Birds of a Feather di Billie Eilish

4 Gata Only di FloyyMenor e Cris Mj

5 Lose Control di Teddy Swims

6 End of Beginning di Djo

7 Too Sweet di Hozier

8 One Of The Girls (with Jennie, Lily Rose-Depp) di The Weeknd

9 Cruel Summer di Taylor Swift

10 Die With a Smile di Lady Gaga e Bruno Mars

Gli album più ascoltati al mondo

1 The Tortured Poets Department: The Anthology di Taylor Swift

2 Hit Me Hard and Soft di Billie Eilish

3 Short n’ Sweet di Sabrina Carpenter

4 Mañana será bonito di Karol G

5 Eternal Sunshine di Ariana Grande

6 1989 (Taylor’s Version) di Taylor Swift

7 SOS di SZA

8 Lover di Taylor Swift

9 Fireworks & Rollerblades di Benson Boone

10 Starboy di The Weeknd