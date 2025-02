Taylor Swift è stata fischiata al Super Bowl (e Serena Williams l’ha difesa)

La leggenda del tennis Serena Williams ha difeso Taylor Swift, dopo che la cantante ha ricevuto un coro di fischi quando è apparsa sullo schermo al Super Bowl, durante la partita tra i Kansas City Chiefs e i Philadelphia Eagles. “Ti adoro @taylorswift13 non ascoltare quei booo!!”, ha scritto Williams su X.

I love you @taylorswift13 dont listen to those booo!! — Serena Williams (@serenawilliams) February 9, 2025

È stata una serata impegnativa per Williams, che ha preparato una sorpresa per i fan: la quattro volte medaglia d’oro olimpica ha fatto un’apparizione durante l’halftime show di Kendrick Lamar. Williams si è lanciata in un crip walk indossando una gonna da tennis svasata, mentre il rapper travolgeva la folla con Not Like Us, vincitore di diversi Grammy e diss contro Drake, una mossa particolarmente significativa considerando le voci di vecchia data che Williams e il rapper canadese si frequentassero ai tempi.

Quando Williams ha ballato la canzone durante la sua conduzione degli ESPY del 2024, ha detto: “Se ho imparato qualcosa quest’anno, è che nessuno di noi, nemmeno uno di noi, nemmeno io, dovrebbe mai attaccare briga con Kendrick Lamar”.

Mentre l’accoglienza riservata a Swift allo stadio ha coinciso molto probabilmente con la scarsa prestazione dei Chief nei primi due quarti della partita, il sostegno da parte di Williams arriva in una serata che continua a provare (senza successo) a fare della cantante di Midnights un bersaglio. Sulla sua piattaforma di social media Truth Social, il presidente Donald Trump ha pubblicato un resoconto della sua esperienza alla partita, che includeva una celebrazione su TikTok in cui Trump veniva applaudito mentre Swift riceveva dei “booooo”.

Forse Trump ha semplicemente ignorato sfacciatamente i fischi ricevuti, ma in ogni caso non è molto intelligente usare un Super Bowl dominato sostanzialmente dai tuoi hater per inimicarsi uno dei più grandi hater di tutti. Ricordiamoci di questa foto ai Grammy.

