Secondo Justin Vernon (Bon Iver), alcune canzoni di Folklore di Taylor Swift sono demo dei Big Red Machine, ovvero il gruppo che condivide con Aaron Dessner dei National, il principale co-autore e co-produttore di Folklore. La stessa Swift ha poi collaborato coi Big Red Machine (Renegade del 2021) e Vernon duetta con lei in un pezzo di Folklore (Exile) e in uno di Evermore (la title track).

Vernon lo ha detto non in tono recriminatorio durante un’intervista rilasciata a Zane Lowe di Apple Music (ha da poco pubblicato come Bon Iver l’album Sable, Fable, qui la nostra recensione). «Sia lodata Taylor per aver capito, in quanto autrice, che musica voleva fare», dice Vernon a proposito di Folklore, «ma quelle canzoni sono demo dei Big Red Machine».

All’inizio del 2020, Vernon ha chiesto a Dessner di fare un tour europeo come chitarrista dei Bon Iver e per l’occasione inserire in scaletta un po’ di pezzi dei Big Red Machine. Alla fine non se ne è fatto nulla causa pandemia. «Aaron faceva delle dirette su Instagram dove suonava cose su cui stava lavorando, era il periodo in cui c’era il bisogno di condividere cose. E Taylor l’ha sentito. Il suo genio s’è unito a quello di Aaron per creare la collezione di testi e canzoni migliore che lei abbia mai messo assieme».

E così Vernon ha visto Swift «entrare nel nostro mondo» per realizzare Folklore. Lo stesso Dessner gli ha detto di aver utilizzato nel disco alcuni pezzi dei Big Red Machine come base per le canzoni scritte con Swift. «Ovviamente non c’è nessuno al mondo più grande di lei e ci siamo inchinati di fronte a tanta grandezza. Vederla entrare in scena è stato… incredibile. Era come se tutto acquistasse un senso. Penso all’amore e al senso di comunità che Aaron ha dimostrato nei miei confronti in questi anni, a quello che abbiamo fatto coi Big Red Machine, alle persone e agli eventi che abbiamo organizzato, ecco, Taylor si è calata nella parte e se n’è impossessata alla perfezione».