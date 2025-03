Anche ai BRIT Awards è stato l’anno di Charli XCX. L’artista di Brat arrivava ai Grammy inglesi con cinque candidature: Album dell’anno, Brano dell’anno, Artista dell’anno, Dance Act, Pop Act, oltre al premio già annunciato come Songwriter of the Year. Ne ha portati a casa quattro, risultando l’artista più premiata quest’anno: Album dell’anno (Brat), Brano dell’anno (Guess con Billie Eilish), Artista dell’anno e Dance Act.

La categoria Pop Act è stata invece vinta da Jade (Angel of My Dreams, Fantasy, IT Girl).

Durante la serata di premiazione, svoltasi ieri sera alla O2 Arena di Londra, sono stati rivelati anche i vincitori delle altre categorie di concorso. Come Gruppo dell’anno sono stati nominati gli Ezra Collective, Best New Artist le Last Dinner Party. Il premio per Artista internazionale dell’anno è stato assegnato a Chappell Roan, mentre il Gruppo internazionale dell’anno sono stati i Fontaines D.C.. A Chappell Roan anche la statuetta per il Brano internazionale dell’anno, Good Luck, Babe.

L’Alt/Rock Act è stato portato a casa da Sam Fender, fresco del nuovo album People Watching; lo Hip-hop/Grime/Rap Act è andato a Stormzy, lo R&B Act a Raye. Nei premi già annunciati anche la Rising Star (Myles Smith) e il Producer of the Year (A.G. Cook), mentre il Global Success Award è stato assegnato a Sabrina Carpenter.