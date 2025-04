Perché si sta parlando di un tour di Taylor Swift nel 2026

Un mese fa un’asta benefica aveva messo in palio alcuni biglietti per un tour dei Radiohead, per poi rimuoverli qualche ora dopo. È successo qualcosa di simile con Taylor Swift. Ma essendo lei, appunto, Taylor Swift, l’eccitazione è stata maggiore, anche se di breve durata.

L’Unbridled Eve Derby Gala è un evento che si tiene annualmente nel Kentucky ed è connesso a una raccolta fondi. Ieri un comunicato stampa ufficiale ha annunciato che all’asta di quest’anno sarebbero stati messi in palio una chitarra autografata da Swift e biglietti per il prossimo tour del 2026.

La notizia naturalmente ha messo in fibrillazione i fan: ci sarà un tour nel 2026? Non è troppo presto? Sarà un’appendice dell’Eras Tour? Alle domande è seguita una rettifica senza commento del testo pubblicato online: il riferimento al 2026 è sparito e ora si parla semplicemente di un prossimo tour della cantante.

Gli organizzatori hanno promesso dei biglietti di un ipotetico tour e chi ha redatto il testo ha equivocato? Oppure ha scritto una data che non doveva scrivere? O ancora, l’ipotesi più maligna, è una strategia comunicativa?

Di sicuro qualche ora fa l’account ufficiale dell’evento ha pubblicato un messaggio di scuse: «Nell’ultimo comunicato stampa abbiamo inavvertitamente indicato come oggetto dell’asta una “chitarra autografata da Taylor Swift e due biglietti per un concerto del tour 2026”. Ci scusiamo per aver messo in fibrillazione gli Swifties, ma avremmo dovuto scrivere “una chitarra autografata da Taylor Swift e due biglietti per un concerto del suo prossimo tour”. Non abbiamo alcuna notizia su quando si terrà il tour».