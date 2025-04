«In questa città ci sta tutto. Da fuori viene sempre descritta come un teatro a cielo aperto, ed è vero. Però al teatro fanno finta. Qui fanno per davvero, sempre, tutti i giorni».

Sono queste le parole con cui Geolier ci racconta Napoli. Siamo nella sua città, in strada, in auto, nei vicoli, è notte, e tra uno shooting e l’altro per il nuovo numero cartaceo di Rolling Stone, il rapper ci racconta il suo rapporto con Napoli.

Guarda il video-backstage: