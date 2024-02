Abbiamo chiesto ai big di Sanremo 2024 chi avrebbe vinto il Festival: ecco chi ci ha azzeccato

Fuoco, fuochino, acque profonde. Da casa Rolling al Festival di Sanremo 2024 abbiamo chiesto ad alcuni dei Big in gara di spolverare la sfera di cristallo e sbirciare nel futuro, oltre la finale, per dirci chi avrebbe riempito il podio della 74° edizione. E ci sono stati ben due vincitori. Ecco le foto delle buste, sigillatisssime, che ci hanno consegnato prima della finale.

BNKR44

Angelina Mango, Geolier, Annalisa. Bravi tutti, anche perché sono in sei.

Il Volo

Tre voti, un vincitore: bravo a Gianluca, che fa jackpot con Angelina, Geolier e Annalisa.

Diodato

Angelina Mango, Loredana Berté, Negramaro. La direzione era quella giusta.

The Kolors

Geolier, Loredana Berté, The Kolors. Apprezziamo il terzo posto autoassegnato.

Santi Francesi

Annalisa, Emma, Negramaro. Così-così.

Geolier

Annalisa Mango, The Kolors, Annalisa. Due su tre, ma la Campania c’è.

Rose Villain

Rose Villain, Geolier, Gazzelle. Uno su tre, primo posto croccante.

Annalisa

Loredana Berté, Mahmood, Emma. In un universo parallelo, è andata esattamente così.

Il Tre

Angelina Mango, Loredana Berté, Geolier. Plausibile.

Gazzelle

Irama, Angelina Mango, Gazzelle. Acquetta.

La Sad

Il Volo, punto. Il trio Doppelgänger che vorresti presentare a tua madre. E invece sei La Sieeeed.

Alfa

Geolier, Annalisa Mango, Annalisa. Il ragazzo è giovane, ma ci vede lungo.

Negramaro

Annalisa, Angelina Mango, Geolier. Giusto per un soffio.

Angelina Mango

Loredana Berté, Irama, Geolier. Lo sappiamo che sei modesta, Angelina.

Clara

Angelina Mango, Geolier, Irama. Fuoco, fuochino, l’intuito c’è.

Fred De Palma

Angelina Mango, Geolier, Irama. Gettonatissimo.

Irama

Ricchi e Poveri, The Kolors, Fred De Palma. Questo è dadaismo, così come il Sanremo del gruppo pronosticato vincitore. Le avanguardie in cui vogliamo credere.

BigMama

Loredana, Annalisa, Amoroso. Podio tutto al femminile, con un primo posto che abbiamo desiderato ardentemente. Ci è piaciuto.

Ghali

Angelina Mango, Annalisa, Geolier. Cambiando l’ordine degli addendi, il risultato, ahinoi, cambia.