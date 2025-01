Sanremo 2025, Damiano David sarà ospite della seconda serata

News

Sanremo 2025, Jovanotti sarà super ospite della prima serata

Come ormai tradizione, l'annuncio è arrivato da Carlo Conti in diretta al Tg1 delle 20. Smentite le indiscrezioni che volevano Jova co-conduttore. "Faremo una cosa unica, ma non vi dico nulla", ha scritto su IG