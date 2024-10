Damiano David: i Måneskin non si sono sciolti, stanno solo facendo un Erasmus

Ieri sera Damiano David è stato ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul Nove. Ha eseguito per la prima volta il suo singolo solista Silverlines. Il titolo viene da silver lining che indica il lato, il rivolto positivo delle cose.

«Dopo tanti anni», ha detto «sono arrivato al punto in cui avevo la necessità di esprimere un lato diverso di me, un lato che avevo tenuto io stesso nascosto. Ho capito che per me l’amore è un punto di partenza, non un punto di arrivo», ha aggiunto accennando poi alla relazione con l’attrice Dove Cameron. Lei vive a Los Angeles, lui a Roma, ma i due meditano di andare a vivere assieme.

Prodotta da Labrinth, Silverlines sarà contenuta nel primo album solista di Damiano, il quale però non ha voluto rivelare né il titolo (non è ancora sicuro al 100%), né la data di pubblicazione. In quanto ai Måneskin, «è tutto ok, tutto ok. Siamo amici come prima». È una pausa? «È un Erasmus».

Il cantante ha anche ricordato quando, a febbraio, si è esibito al gala MusiCares in onore di Jon Bon Jovi. «La serata più spaventosa della mia vita. Era la prima volta che cantavo da solo, avrei dovuto fare una cover di Bon Jovi. Quando sono salito sul palco mi sono ritrovato Bon Jovi, Springsteen e Paul McCartney davanti al palco, luce singola su di loro e io ho, tipo: non sono sicuro di volerlo fare». In quell’occasione ha cantato Keep the Faith, ricevendo i complimenti di Jon Bon Jovi.

Il video di Silverlines ieri a Che Tempo Che Fa: